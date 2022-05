Salmonellen-Verdacht an Ostern – Ferrero nimmt 3000 Tonnen Kinder-Produkte vom Markt Der italienische Süsswarenhersteller Ferrero hat durch eine Verunreinigung von einem Filter in einer belgischen Fabrik Millioneneinbussen erlitten.

Millioneneinbussen wegen verunreinigter Überraschungseier: Die Ferrero-Fabrik in Belgien. (Archivbild) AFP/Eric Lalmand

Der Süsswarenhersteller Ferrero hat wegen des Verdachts auf Salmonellen mehr als 3000 Tonnen seiner Kinder-Produkte, darunter Überraschungseier, vom Markt genommen und dadurch Millioneneinbussen hinnehmen müssen. Die Verunreinigung stamme von einem Filter in einem Bottich für Milchbutter in einer Fabrik in Arlon in Belgien, sagte Nicolas Neykov, der Chef von Ferrero Frankreich der Zeitung «Le Parisien» am Donnerstag. Sie könne durch Menschen oder Rohstoffe verursacht worden sein.

In der Fabrik in Arlon, im Südosten Belgiens, hergestellte Schokoladenprodukte enthielten Salmonellen, die zu 150 entdeckten Fällen von Salmonellenvergiftung in neun europäischen Ländern führte. Die Schliessung der Fabrik und die gesundheitlichen Bedenken trafen den Eigentümer, den italienischen Süsswarenriesen Ferrero, mitten in der Osterzeit.

«Diese Krise ist herzzerreissend. Es handelt sich um den grössten Rückruf von Produkten in den letzten 20 Jahren», sagte Neykov. Das Unternehmen hofft jedoch, die Fabrik bald wieder in Betrieb nehmen zu können. 50 Prozent der Gesundheits- und Sicherheitsinspektionen sollen künftig von einem zugelassenen externen Labor vorgenommen werden, statt wie bisher nur von internen Prüfern.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.