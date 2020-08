Comeback beim Stammclub – Ferreiras Rückkehr zu den Wurzeln Nelson Ferreira gehörte beim FC Thun dank seiner aufopferungsvollen Spielweise während Jahren zu den Publikumslieblingen. Nun kickt der 38-Jährige wieder für seinen Stammclub Interlaken in der 3. Liga. Adrian Lüpold

Ex-Thun-Profi Nelson Ferreira (links) trainiert und spielt seit dieser Saison wieder für seinen Stammclub Interlaken in der 3. Liga. Foto: Markus Grunder

Am 25. Mai 2019 bestritt Nelson Ferreira sein allerletztes Spiel für den FC Thun gegen den FC Sion. 18 Jahre hatte der bodenständige Interlakner mit den flinken Beinen und dem grossen Kämpferherzen die höchste Schweizer Liga mit seiner aufopferungsvollen Spielweise bereichert. Für den FC Thun und während seines vierjährigen Engagements beim FC Luzern (2008-2012) absolvierte der Berner Oberländer mit dem portugiesischen Pass weit über 400 Partien im nationalen Oberhaus.

Am 15. August 2020 gab Ferreira sein Comeback in der 3. Liga für den FC Interlaken gegen den FC EDO Simme. «Zurück zu den Wurzeln», sagt Ferreira zum überraschenden Wechsel zu seinem Stammclub, welchen er im Jahr 2001 verlassen hatte, um die grosse weite Fussballwelt zu erobern. Irgendwann in den letzten Monaten überwogen beim 38-Jährigen der Drang auf mehr Bewegung sowie die unbändige Lust, doch wieder gegen den Ball treten zu wollen wollen. «Ich habe gemerkt, dass ich ich doch mehr machen muss als nur zu joggen. Nach fast 20 Jahren als Profifussballer brauchte ich einfach wieder etwas mehr Training und vor allem auch einen Ball», sagt er schmunzelnd.

«Es ist perfekt für mich»

Ferreira möchte – insofern keine beruflichen Verpflichtungen als Assistenztrainer oder Talentberater beim FC Thun im Weg stehen – einmal pro Woche am Training des FCI teilnehmen und wenn möglich auch die Meisterschaftsspiele bestreiten. In den drei ersten Partien lief Ferreira, der auch im Besitz des Trainer B-Diploms ist, einmal für den FC Interlaken auf. Beim 4:1-Startsieg gegen EDO Simme spielte er in zentraler Position im Mittelfeld durch und buchte sogar den vierten Treffer für seinen neuen alten Verein. Eine Woche später beim 2:1 in Heimberg musste er wegen Schmerzen im Nackenbereich indes pausieren, und zuletzt beim 3:2-Erfolg im Spitzenkampf gegen Allmendingen fehlte Ferreira aus beruflichen Gründen. «Wir müssen von Woche zu Woche schauen, ob es sich einrichten lässt. Auf alle Fälle hat mich das Fussballfieber schon wieder gepackt und es macht Spass mit den Jungs zusammen zu spielen. Es ist perfekt für mich», erklärt Ferreira.

Noch immer eine kleine Rakete: Der 38-jährige Nelson Ferreira zieht im Training des FC Interlaken an einem Teamkollegen vorbei. Foto: Markus Grunder

Auch Ferreira junior spielt mittlerweile schon im Dress des FC Interlaken, jagt bei den F-Junioren dem Ball hinterher wie sein Papa nun der 3. Liga. «Es macht Freude, den Sohn Fussball spielen zu sehen. Er war sicher auch ein Grund, dass es mich wieder gejuckt und wie automatisch auf die Lanzenen (die Sportanlage des FCI, die Red.) gezogen hat», sagt Ferreira, welcher auch in Interlaken wohnt.

Höheres Niveau als früher

Vergleicht der Ex-Profi die Spielweise in der 3. Liga mit seinen Anfangszeiten vor über 20 Jahren beim FCI, stellt er fest, «dass das Gefälle innerhalb der Mannschaften deutlich kleiner geworden ist.» Das Niveau sei besser als damals, sagt Ferreira und deshalb ist er auch froh über die Tatsache, dass sein Körper sich immer noch gewohnt sei, Leistung zu bringen. «Ich brauche zwar deutlich mehr Erholung als früher, aber kann immer noch von meinen Jahren als Profi zehren», erklärt Ferreira.

Nach drei Runden steht der FC Interlaken in der «Oberländer» Gruppe 1 der 3. Liga mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. «Ich würde mit dem FCI gerne aufsteigen», sagt der langjährige Publikumsliebling des FC Thun und hofft, dass er möglichst oft auf dem Platz mithelfen kann, um das Ziel zu erreichen.