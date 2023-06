Kurzarbeit vorgegaukelt – Ferrari-Garage muss dem Staat eine Viertelmillion zurückzahlen Während der Pandemie verteilten Bund und Kanton Bern viel Geld an Firmen – nicht immer zu Recht, wie Kontrollen und zwei neue Urteile zeigen. Adrian Hopf-Sulc

Nicht sauber abgerechnet: Der Sitz der Autohändlerin Németh in Hinterkappelen (Archivbild). Foto: Christian Pfander

In der Corona-Pandemie litt auch das Geschäft der Firma Automobile Németh in Hinterkappelen. Sie ist auf die Marken Ferrari, Maserati, Bentley und Audi spezialisiert. Für die Luxusautos von Ferrari ist sie die einzige offizielle Händlerin im Kanton Bern.

Das Unternehmen meldete im März 2020 für rund ein Dutzend Mitarbeitende Kurzarbeit an. Das heisst, dass die Betroffenen reduziert oder gar nicht arbeiten mussten. Um ihre Arbeitsplätze zu sichern, kam der Staat während dieser Zeit für 80 Prozent ihrer Löhne auf. Insgesamt erhielt die Automobile Németh AG 407’000 Franken an Kurzarbeitsentschädigungen.

Im März 2021 fand im Unternehmen in Hinterkappelen eine angemeldete Kontrolle statt. Vertreter des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) nahmen die Kurzarbeitsabrechnungen der Autohändlerin unter die Lupe – und waren überhaupt nicht zufrieden: Um die Kurzarbeit der Verkaufs- und Büroangestellten zu beweisen, wurden ihnen keine originalen Zeiterfassungsbelege ausgehändigt, sondern eine (manipulierbare) Excel-Tabelle.

Weitere Abklärungen ergaben zudem, dass Mitarbeiter G. während seiner Kurzarbeitstage E-Mails schrieb, Offerten erstellte und Kaufverträge unterzeichnete. Mitarbeiter L. hatte gemäss der Garage von März bis Dezember 2020 keinen einzigen Tag gearbeitet. Doch auch er hatte Luxusautos verkauft, wie Verträge zeigen.

Drei Dämme gegen die Konkurswelle

Wegen der Corona-Massnahmen mussten Zehntausende Betriebe herunterfahren oder ganz schliessen. Vielen Unternehmen drohte das Geld auszugehen. Um eine Konkurswelle und eine Wirtschaftskrise zu verhindern, griff der Bund zu drei Instrumenten:

Kurzarbeit Covid-Kredite Härtefallgelder

Die Unternehmen machten rege Gebrauch von diesen – manche von allen dreien. Da die Gelder rasch fliessen mussten, waren die Hürden insbesondere bei der Kurzarbeitsentschädigung und den Covid-Krediten tief. Kontrollen wurden bei diesen beiden Instrumenten, wenn überhaupt, erst nachträglich vorgenommen.

Der Verdacht des Prüfers

So kam es auch, dass bei der Automobile Németh AG Personen arbeiteten, während ihre Arbeitgeberin für sie Kurzarbeitsgelder bezog. Nach der Kontrolle kam das Seco zum Schluss, dass das Unternehmen von den erhaltenen 407’000 Franken 256’000 Franken zurückzahlen muss.

Doch die Ferrari-Garage liess das nicht auf sich sitzen. Sie wollte sich nur mit der Rückzahlung von rund 150’000 Franken zufriedengeben. Das Unternehmen reichte im Nachhinein Stundenabrechnungen für seine Büroangestellten ein. Als das Seco diese nicht mehr akzeptieren wollte, zog die Firma den Fall ans Bundesverwaltungsgericht weiter.

Der Bund hat bereits über 100 Millionen Franken an Kurzarbeitsgeldern zurückgefordert, davon 10 Millionen im Kanton Bern.

Die Automobile Németh AG monierte auch, dass der Prüfer des Seco befangen sei, weil er in einem internen E-Mail geschrieben hatte, die Autohändlerin habe «vermutlich bewusst nicht korrekt abgerechnet». Das Unternehmen bezeichnete diese Aussage als falsch und potenziell rufschädigend.

Doch das Gericht urteilte im April vollständig im Sinne des Seco. Die Behörde habe die nachgereichte Arbeitszeiterfassung nicht akzeptieren müssen. Das Unternehmen hat den Fall nun ans Bundesgericht weitergezogen – der Entscheid steht noch aus.

Die Automobile Németh AG ist eines von über 2000 Unternehmen, die das Seco aufgrund von Auffälligkeiten, Verdachtsmomenten und anderen Gründen genauer kontrollierte. Über 100 Millionen Franken hat der Bund bereits zurückgefordert, 10 Millionen davon im Kanton Bern.

Das ist rund ein halbes Prozent der in den Corona-Jahren 2020 und 2021 insgesamt ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen. Während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 arbeiteten zeitweise über eine Million Menschen kurz.

In gravierenden Missbrauchsfällen reicht das Seco auch Strafanzeigen ein. Das ist im Kanton Bern bei zehn Unternehmen geschehen. Im Fall der Ferrari-Garage ist es bisher zu keiner Anzeige gekommen.

Kredit erhalten – Geld bar abgehoben

Zu deutlich mehr Missbrauch als bei der Kurzarbeit kam es bei den Covid-19-Krediten. Die zeigen die Statistiken des Seco. Schweizer Firmen konnten sich – historisch einmalig – bei den Schweizer Banken Kredite besorgen, ohne dass jegliche Abklärungen durchgeführt werden mussten. Der Bund übernahm das Risiko eines Kreditausfalls.

Eine Baufirma, die praktisch nur auf dem Papier existierte, erhielt einen Kredit von 50’000 Franken. Foto: Silas Zindel

So vergaben die Banken auch Kredite an Firmen wie die kleine Bärner Bau GmbH mit Sitz in Ittigen. Deren Geschichte ist rasch erzählt: Einer der beiden Gesellschafter beantragte im April 2020 bei der UBS einen Covid-Kredit von 50’000 Franken. Dafür behauptete er, die Lohnsumme der Firma betrage fast eine Million Franken. Dabei war die 2018 gegründete Firma praktisch inaktiv, wie die Staatsanwaltschaft später feststellen sollte.

Das hinderte den Gesellschafter nicht daran, die 50’000 Franken in sechs Tranchen in bar abzuheben – und vermutlich für private Zwecke zu verwenden. Bereits im September 2020 war die Bärner Bau GmbH in Konkurs gegangen.

Der Gesellschafter wurde im vergangenen März wegen Betrugs, Urkundenfälschung und betrügerischen Konkurses sowie weiterer, kleinerer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 170 Tagen verurteilt – bedingt mit einer Probezeit von 3 Jahren. Dazu muss er Busse und Gebühren in der Höhe von 1400 Franken bezahlen, wie es im März ausgestellten Strafbefehl heisst.

Und: Er muss die 50’000 Franken, die er für seine Firma aufgenommen hat, nun persönlich zurückzahlen – mit 5 Prozent Zins pro Jahr. Ob der Mann noch über die finanziellen Mittel verfügt und der Bund das Geld je wiedersieht, ist jedoch fraglich.

Der Fall der Ittiger Baufirma ist exemplarisch: frisierte Geschäftszahlen, abgehobene Gelder, Konkurs. Schweizweit wurden wegen Verdachts auf Covid-Kreditbetrug 2944 Strafverfahren eröffnet, 201 davon im Kanton Bern. Viele der Verfahren sind noch hängig. Die mutmasslich betrügerisch erhaltenen Kredite belaufen sich auf gut 300 Millionen Franken oder 2 Prozent aller Covid-Kredite.

Bereits vor zwei Jahren sagte Christoph Scheurer, Sprecher der bernischen Staatsanwaltschaft: «Es ist frappierend, wie unsorgfältig die Banken in vielen Fällen vorgegangen sind und auch die rudimentärste Prüfung der Angaben unterlassen haben.» Die Fälle werden oft mit einem Strafbefehl erledigt, das heisst mit einer Geldstrafe oder einer bedingten Freiheitsstrafe.

Deutlich teurer als die kriminell erlangten Kredite werden die Kreditausfälle: Bei weitem nicht alle Restaurants, Boutiquen und Baufirmen werden die finanziellen Mittel haben, um die Kredite vollständig zurückzuzahlen. Der Bund rechnet heute damit, dass er auf Forderungen von 1,1 Milliarden sitzen bleibt.

Echte und falsche Härtefälle

Nach bald einem Jahr Pandemie langen die Nerven in den betroffenen Branchen blank. Ab Anfang 2021 konnten Unternehmen Härtefallgelder beantragen, um Mieten und andere laufende Kosten begleichen zu können. Anders als die Covid-Kredite wurden die Gelder à fonds perdu vergeben, also ohne Rückzahlungspflicht.

Und anders als bei Kurzarbeit und Covid-Krediten floss das Geld erst nach einer Prüfung durch die kantonalen Behörden. In Bern war das die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion. Von den 3886 Härtefall-Zahlungen stuft der Kanton heute lediglich etwa 6 als missbräuchlich ein. In einem Fall wurde eine Strafanzeige eingereicht.

