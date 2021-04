Verkehr in Thun – Fernwärme und Strassensanierung Ab Montag gilt auf der General-Wille-Strasse ein Einbahnregime. Grund ist der Bau der Fernwärmetransportleitung.

Die Kehrichtverbrennungsanlage Thun liefert Wärme, diese soll besser genutzt werden. Foto: PD

«Am Montag, 19. April, starten die Tiefbauarbeiten der Fernwärme Thun AG in der General-Wille-Strasse für den Bau der Fernwärmetransportleitung», teilt die Energie Thun AG, Mitbesitzerin der Fernwärme Thun AG, mit. Gleichzeitig leiste das Tiefbauamt der Stadt Thun Vorarbeiten für den Neubau der Strassenentwässerung.

«Die Bauarbeiten an der General-Wille-Strasse dauern voraussichtlich bis im Juli», heisst es in der Mitteilung. Ziel der Fernwärmeleitung sei es, die in der Kehrichtverbrennungsanlage Thun gewonnene Wärme aus dem Verbrennungsprozess der Abfallverwertung in Richtung Westquartier/Neufeld zu transportieren, damit ab Herbst 2021 die Anwohnerinnen und Anwohner von der Wärmeversorgung profitieren könnten.

Arbeiten behindern Verkehr

Aus diesem Grund wird während der Bauarbeiten die General-Wille-Strasse in Richtung der Burgerstrasse nur im Einbahnverkehr befahrbar sein. Der Veloverkehr Richtung Bypass auf dem Trottoir ist gestattet. In Richtung Allmendstrasse ist eine Umleitung über die Mittlere Strasse via Militärstrasse zur Allmendstrasse signalisiert.

Während der Bauarbeiten sei lokal mit Behinderungen zu rechnen. «Die Fernwärme Thun AG sowie alle am Bau Beteiligten sind bemüht, die leider unumgänglichen Emissionen und Behinderungen für die Anwohner und für sämtliche Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.»

pd/sgg

