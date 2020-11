Jubiläum in Zweisimmen – Fernwärme feiert 25 Jahre Seit 25 Jahren ist die Fernwärme ein bedeutender Wärmelieferant. Die Luftreinhalteverordnung und das stetige Wachstum fordern eine Betriebssanierung. Fritz Leuzinger

Noch ist die Fernwärmezentrale mit den Heizungskesseln unter der Werkhalle. Für das Erneuerungsprojekt wird die linke Hallenhälfte mit einem Anbau zur Verfügung stehen. Foto: Fritz Leuzinger

Seit 1995 hat die Fernwärmezentrale Zweisimmen über 80 Millionen Kilowattstunden Wärme aus Holzschnitzeln produziert und verkauft. Beim heute 78-jährigen Hans Sieber als erstem Fernwärmepräsidenten ist die offizielle Eröffnung im September 1996 in guter Erinnerung geblieben: «Die Gäste, die damalige Berner Regierungsrätin Dori Schär und Nationalrat Hermann Weyeneth als Präsident der bernischen Waldbesitzer, reisten im Clubwagen der SEZ zur feierlichen Zeremonie nach Zweisimmen.»

Fernab der heutigen Klimadebatten wurde vor 25 Jahren mit der Fernwärmegenossenschaft Zweisimmen ein Unternehmen gegründet, das auch den heutigen Bedürfnissen gerecht wird. Allerdings standen damals nicht die klimatischen Veränderungen, sondern die Wertschöpfung des «eigenen» Holzes im Vordergrund. Sieber erinnert sich: «Bei einem Feierabendbier bei Ernst Hodel in der Waldmatte wurde das neue Fernheizwerk von Reutigen zum Diskussionsthema. Eine Fahrt zur Werkbesichtigung ins Stockental legte 1991 den Grundstein zur Erstellung einer ähnlichen Anlage in Zweisimmen.» Im Folgejahr stiess die Präsentation an der Zweisimmer Herbstmesse auf reges Interesse. Auch wurde die Gemeinde mit ihrem damaligen Ratspräsidenten Ernst Hodel, auch ein Mann der ersten Stunde, ins Boot geholt.