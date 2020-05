Reisebüro Geo Tours AG – Ferienträume 2020 nur auf Prospekten Das Reisebüro Geo Tours AG mit Filialen in Interlaken, Spiez, Gstaad und Thun hatte vor Corona zehn gute Jahre. Verwaltungsratspräsident Hans Rudolf Burkhard ist zuversichtlich, es in die Zukunft retten zu können. Anne-Marie Günter

Hans Rudolf Burkhard vor der Prospektwand, die für den Sommer 2020 sehr wahrscheinlich von ziemlich unerreichbaren Palmenstränden erzählt. Foto: Anne-Marie Günter

Hans Rudolf Burkhard sitzt allein im hellen Geschäft an der Centralstrasse in Interlaken, den türkisblauen Prospekt mit Strand-, Sand- und Palmen-Destinationen ab Belpmoos in der Hand. Dank lindengrün gestrichenen Wänden wirkt es besonders sonnig.