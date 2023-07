Gastrokritik La Péniche, Nidau – Ferienstimmung auf dem Hausboot Das Restaurant La Péniche profitiert von seiner Lage am Bielersee und bietet eine übersichtliche und sommerliche Karte an. Johannes Reichen

Kein Poulet, aber fast: Non Chicken Chunks Tandoori. Foto: rei

Der See glitzert in der Sonne, Palmen wiegen sich im leichten Wind, auf dem Wasser schaukeln Boote. Das Restaurant La Péniche in Nidau am Bielersee liegt nur wenige Meter vom Seeufer und von einem kleinen Bootshafen entfernt. Hier herrscht unzweifelhaft Ferienstimmung. Aber auch so viel Betrieb, dass sich auf der grosszügigen Holzterrasse stets eine gewisse Hektik ausbreitet.

Die Quittung Auf dem Tisch: Vor allem Fleisch und Fisch auf einer übersichtlichen Karte. Das vegane und vegetarische Angebot ist mit je einem Hauptgang klein. Abgerechnet: Preise sind in Ordnung – wenn man von den 9.50 Franken für ein Gläschen Antipasti absieht. Aufgefallen: Nochmals: die Lage am See und am kleinen Bootshafen. Abgefallen: Der Fisch kommt von überall her, nur nicht aus dem Bielersee.

Das freundliche Personal hat alle Hände voll zu tun an diesem Abend – an dem das Wetter mitspielt. Regen und Gewitter bleiben zum Glück aus, denn für diesen Fall hätten wir im Innern keinen Platz mehr erhalten, wie uns beim Reservieren beschieden wurde. Nun sind in diesem schönen Holzhaus ein paar Tische besetzt. La Péniche – auf Deutsch Hausboot – scheint auf Kurs zu sein, seit Jahren schon. Der Chef, Nick Ruch, ist seit 2003 an Bord.

Würzig: Ratatouille-Suppe mit Rauchforellen-Tartar. Foto: rei

Wir starten mit einem Glas Bijou des Blancs (7.50 Franken) aus Ligerz und einer Portion Oliven und Antipasti (9.50). Danach wird uns ein doppeltes Ratatouille serviert. Einmal als Salat mit einem Burrata (16.50 Franken). Die Melange aus Peperoni und Zucchetti kommt wohl direkt aus dem Kühlschrank, was schade ist und viel von ihrem Geschmack kostet. Und einmal als Suppe (12.50 Franken). Diese wird in einer Kanne serviert, damit man sie über ein Bouquet aus Gemüsestücken und einem kleinen Tatar aus geräucherter Forelle giessen kann. Im Gegensatz zum Salat ist diese Portion grosszügig bemessen.

Sommerlich: Wolfsbarsch mit Kartoffeln, Gemüse und Pesto. Foto: rei

Zum Hauptgang bestellen wir zum einen Wolfsbarsch mit Kartoffeln und Gemüse (39 Franken). Der Fisch ist aussen knusprig und innen saftig, dazu wird ein würziges Pesto serviert. Zum anderen entscheiden wir uns für die Non Chicken Chunks Tandoori (29 Franken). Das Pouletimitat aus Sojaprotein ist von festerer Konsistenz als das Original. Seinen Geschmack erhält es vor allem von der roten, aber wenig scharfen Tandoorisauce, die mit etwas Gemüse angereichert ist. Zum Basmatireis wird ein Stück Pak Choi serviert, der leicht angeröstet ist, was ihm sehr gut steht.

Klein, aber fein: Mousse au Chocolat, Panna cotta, Crema catalana. Foto: rei

Die Dessertkarte ist glacelastig. Wir entscheiden uns aber für drei kleine Hausdesserts. Es handelt sich um Klassiker: Mousse au Chocolat (braun und weiss), Crema catalana, Panna cotta (je 4.50 Franken). Alle drei überzeugen uns sehr. Und als es langsam dunkel wird, bläst uns von den Hügeln hinter Biel her der Joran entgegen.

