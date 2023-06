Fantastischer Roman in heimischer Landschaft – Ferienreise in die Sagenwelt «Helisee – Der Ruf der Feenkönigin» ist in erster Linie eine fantastische Heimatgeschichte, wie Christina Burghagen in ihrem «Gelesen» zum ersten Roman von Sagenwanderer Andreas Sommer feststellt. Christina Burghagen

«Helisee – Der Ruf der Feenkönigin» ist der erste Roman von Sagenwanderer Andreas Sommer. Foto: PD

Sagenwanderer Andreas Sommer hat seinen ersten Roman veröffentlicht: «Helisee – Der Ruf der Feenkönigin». Im Corona-Winter anno 2021 zog sich der Erzählkünstler in eine Alphütte im Diemtigtal zurück. Die Auszeit in den Bergen verschaffte ihm den Raum, einen Traum zu verwirklichen: einen fantastischen Roman zu schreiben, der in der heimischen Landschaft verankert ist.