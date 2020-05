Burgdorfer Ferienpass findet statt – Ferienplausch trotz Corona Auf den Ferienpass müssen die Kinder in Burgdorf und den umliegenden Gemeinden diesen Sommer nicht verzichten. Es gibt allerdings ein reduziertes Angebot.

Auch in diesem Sommer gibt es ein Angebot für die Schüler. Archivfoto: Thomas Peter

Der Burgdorfer Ferienpass findet in diesem Sommer in reduzierter Version statt. Dies entschieden der Stiftungsratspräsident und die Geschäftsleitung nach sorgfältiger Prüfung der Situation, heisst es in einer Mitteilung. Ziel sei es, den Kindern aus Burgdorf und den Ferienpass-Gemeinden in dieser anspruchsvollen Zeit ein kleines und feines Sommerprogramm zu ermöglichen. Dies unter Einhaltung sämtlicher Auflagen.

Je nach Situation könnten die Angebote später noch angepasst werden. «Das ist auch dank der Flexibilität von Veranstalterinnen und Veranstaltern möglich.»

Der Burgdorfer Ferienpass findet vom 6. bis 16. Juli und 3. bis 6. August 2020 statt.

( rsc )