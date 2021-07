Die Loubegaffer – Ferienlaune im Gemeinderat und Sophie Marceaus Zieldestination Bern Die Mitglieder der Berner Stadtregierung fahren gut gelaunt in die Ferien. Und Sophie Marceau will im Film nach Bern reisen. Tut es dann aber doch nicht. Die Loubegaffer

Bei bester Laune: Finanzdirektor Michael Aebersold setzte für die Grundsteinlegung für die städtische Überbauung an der Reichenbachstrasse einen Helm auf. Foto: Franziska Rothenbühler

Auch für die Mitglieder des Berner Gemeinderats haben die Sommerferien begonnen. Die Loubegaffer können nun verraten, wohin es sie in diesem Sommer zieht. In der im Herbst anstehenden Spardebatte wird Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) am härtesten gefordert sein. Trotz der tiefroten Zahlen der Stadt scheint er ziemlich entspannt zu sein. Das zeigt das Bild von seinem letzten Medienauftritt vor den Ferien. Er nahm am vergangenen Donnerstag an der Grundsteinlegung für eine Wohnüberbauung an der Reichenbachstrasse teil. In seinen Ferien wird er mit dem Rennvelo im Zürcher Oberland, im Toggenburg sowie im Gebiet Rheintal/Bodensee unterwegs sein. Dann will er doch noch ein paar Tage ausspannen. Zuerst in der Toskana und am Mittelmeer. Auch im Marzili wird er zu sehen sein.