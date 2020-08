Ausbau in Bätterkinden – Fenaco verlegt 30 Arbeitsplätze An der Industriestrasse sind neue Büroräume geplant. Die Fenaco verschiebt 30 Arbeitsplätze von Bern und Utzenstorf nach Bätterkinden.

Über der LKW-Rampenanlage sollen Büroräume entstehen. Foto: Beat Mathys

Die Fenaco will ihren Logistikstandort an der Industriestrasse in Bätterkinden ausbauen. Über der bestehenden Verladehalle soll ein Stockwerk mit neuen Büroräumen entstehen. Auf 1000 Quadratmetern sind 30 Arbeitsplätze und Besprechungsräume geplant. Noch bis Ende August liegt das Baugesuch auf der Gemeindeverwaltung auf. 4,5 Millionen Franken werden investiert. Mitte 2021 sollen die Räume bezugsbereit sein, wie die Fenaco auf Anfrage mitteilt. In Zukunft werden am neuen Bürostandort die Mitarbeitenden vom nationalen Controlling sowie von Steffen-Ris tätig sein. Der Früchte- und Gemüsegrosshändler Steffen-Ris mit den Standorten Utzenstorf und Bätterkinden gehört seit der Übernahme im Jahr 2008 zur Fenaco.