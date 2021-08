Getötete Frau in Ostermundigen – «Femizide sind keine Einzelfälle» Bei der Frau, die letzte Woche getötet wurde, handelt es sich um den 21. erfassten Femizid in diesem Jahr. Sylke Gruhnwald von «Stop Femizid» über die Wichtigkeit von Statistiken. Lea Stuber

In Bern demonstrierten Frauen im vergangenen November gegen Gewalt an Frauen, in Ostermundigen tötete vergangene Woche ein Mann eine Frau. Foto: Raphael Moser

Bereits 20 Frauen waren in der Schweiz in diesem Jahr getötet worden, als vergangene Woche in Ostermundigen eine Frau getötet wurde. Sie wurde 20 Jahre alt. Ein Mann wurde festgenommen, die Ermittlungen zum Fall laufen weiterhin, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilt.

Dieses Tötungsdelikt ist kein Einzelfall, es reiht sich ein in eine lange Liste. Am 17. Januar etwa wurde in Gunten im Kanton Bern eine Frau getötet, sie wurde 31 Jahre alt. Am 17. April wurde in Malleray, ebenfalls im Kanton Bern, eine Frau getötet, sie wurde 87 Jahre alt.