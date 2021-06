Aktionen im ganzen Oberland – Feministischer Postenlauf ist gestartet Das feministische Kollektiv Thun-BeO organisiert den feministischen Postenlauf im Raum Thun. An 33 Orten in Thun und Steffisburg werden feministische Themen behandelt. Christine Megert

Frauen, die Geschichte geschrieben haben. Foto: Christine Megert

Am Montag ist der angekündigte feministische Postenlauf gestartet. Noch bis und mit 27. Juni sind die diversen Stationen präsent. Grundsätzlich sind sie durchgehend zugänglich. Wenn nicht, findet man die Öffnungszeiten auf der Webseite des feministischen Kollektivs Thun-BeO.

Mit der violetten Farbe gestaltet, fallen die Posten auch zufällig vorbeilaufenden Passanten auf. Eben in dieser Farbe werden am Montagabend wiederum die Fassaden diverser Gebäude in und um Thun erstrahlen. Eines davon ist auch das Rathaus in Thun.

Die Plakate sind in deutscher Sprache gestaltet. Es werden bekannte Themen wie «Nur Ja heisst Ja» bezüglich der Änderung des Sexualstrafrechts oder aber der vielen unbezahlten Tätigkeiten von Frauen im Haushalt usw. aufgegriffen. Frauen, welche Geschichte geschrieben haben, weil sie die Ersten waren zum Beispiel als farbige Frauen im Stadtrat Thun, werden ebenso hervorgehoben, wie auf was die Mädchen im Moditräff am Aarequai stolz sind.