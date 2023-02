Der Tag danach in Kandersteg – Felssturz schüttete Graben bei Wasserfall zu Ein Graben, aus dem Wasser von der Allmifluh abfliesst, ist durch den Felssturz überdeckt worden. Fachleute klären nun ab, wo und wie dieses Wasser austritt. SDA

Das vom Felssturz betroffene Gebiet in Kandersteg ist seit längerer Zeit abgesperrt. Foto: Karin von Känel

Beim Felssturz vom Donnerstag an der Allmifluh in Kandersteg ist ein Graben unterhalb des Wasserfalls mit Geröll zugeschüttet worden. Die Schwellenkorporation ist dabei, die Lage abzuklären. «Der Graben, in dem das Wasser des Wasserfalls abfliesst, wurde etwa zehn bis zwölf Meter hoch mit Gestein überdeckt», sagte der Kandersteger Gemeinderatspräsident René Maeder gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Fachleute würden abklären, wo das Wasser aus dem Gestein austrete und es in die richtige Richtung, weg von Liegenschaften, leiten. Der kleine Wasserfall führt aktuell wenig Wasser. Am Montag will die Gemeinde dann mit Naturgefahrenexperten und Geologen abklären, ob an der Fluh das ganze instabile Felspaket herunter kam. «Es macht jedenfalls den Anschein», so Maeder.

«Wir sperren nicht zum Spass ab.» René Maeder, Gemeinderatspräsident Kandersteg

Weiter muss laut Maeder ein Mast der Seilbahn auf die Allmenalp überprüft werden. Er steht nur etwa 40 Meter von der Abbruchstelle entfernt. Die Bahn verkehrt im Winter nicht. Der Gemeinderatspräsident warnte erneut eindringlich davor, abgesperrte Gebiete in der Gemeinde zu betreten. «Wir sperren nicht zum Spass ab», sagte Maeder.

Angesagt war Staubwischen

Das Rutschgebiet ist nach wie vor weiträumig abgesperrt. Geologen hatten seit längerem mit einem Felssturz gerechnet. Die am Donnerstag hinabgestürzten 15'000 bis 20'000 Kubikmeter Gestein entsprachen dem, was erwartet worden war, teilte die Gemeinde Kandersteg am Freitag mit. Verletzt wurde beim Naturereignis niemand. Auch Häuser wurden nicht beschädigt. Das Gebiet wird weiterhin überwacht. Auch am Freitag waren immer wieder Geräusche von herabfallenden Steinen zu hören, wie ein Korrespondent gegenüber Keystone-SDA berichtete.

Derweil war man einen Tag nach dem Felssturz im Dorf selbst am Aufräumen. Vor allem Staubwischen war angesagt, denn nachdem das Felspaket ausserhalb des Hauptsiedlungsgebiets abgerutscht war, zog eine mächtige Staubwolke über Teile von Kandersteg.

