Abbruch von der Allmenalp – Menschen und Häuser schadlos davongekommen Am Donnerstagnachmittag hat sich in Kandersteg ein grosser Felssturz ereignet. Der Gemeinderatspräsident gibt Entwarnung. SDA/gbs UPDATE FOLGT

Am Donnerstagnachmittag hat sich in Kandersteg ein Felssturz ereignet. Auch vom Bahnhof aus war eine grosse Staubwolke zu sehen. Foto: News-Scout/20 Minuten

Am Donnerstag um 16.30 Uhr verbreitete sich nach einem massiven Felssturz an der Allmenalp in Kandersteg eine riesige Staubwolke über den westlichen Dorfteil. Das eindrückliche Ereignis wurde von diversen Augenzeugen beobachtet.