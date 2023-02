Restaurant Ox in Interlaken – Feller und Kiesel verlassen das Ox Das Pächterpaar des Interlakner Restaurants, Andreas Kiesel und Corinne Feller, verlässt das Lokal am Marktplatz. Das Restaurant ist zum Verkauf ausgeschrieben. Hans Heimann

Andreas Kiesel und Corinne Feller öffneten nach sieben Jahren zum letzten Mal die Türen als Gastgeber vom OX Restaurant & Grill. Am Mittwoch und am Donnerstag gaben sie nochmals Vollgas mit dem ausgebuchten Anlass «Wine & Dine». Foto: Hans Heimann

Im April 2016 wagten Corinne Feller und ihr Lebenspartner Andreas Kiesel den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit. Sie übernahmen das vor elf Jahren im Herzen von Interlaken eröffnete Ox Restaurant & Grill, welches die Auszeichnung «Best of Swiss Gastro Award 2014» in der Kategorie «Trend» erhielt.