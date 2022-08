Wengen: Mendelssohn Musikwoche – Felix und Fanny sind zurückgekehrt Die polnische Pianistin Maria Gabrys-Heyke holte die Geschwister Mendelssohn durch ihre Musik zurück nach Wengen – genau 200 Jahre nach ihrem ersten Besuch. Orith Tempelman

Sie gastierte bereits zum zweiten Mal in Wengen: Die polnische Pianistin Maria Gabrys-Heyke. Foto: Orith Tempelman

Vom 26. bis am 28. August 1822 besuchte die Familie Mendelssohn mit der 17-jährigen Tochter Fanny und dem 13-jährigen Sohn Felix ein erstes Mal Lauterbrunnen, Wengen, die Wengernalp und Grindelwald. 20 Jahre später, am Sonntag, 21. August 1842, kam Felix Mendelssohn zusammen mit seiner Frau zum dritten Mal nach Wengen. Genau 180 Jahre nach diesem letzten Besuch, auch an einem Sonntag, kehrten die Geschwister Mendelssohn zurück – dank der Interpretation ihrer Musik durch Maria Gabrys-Heyke.