120 Mitarbeitende betroffen – Feintool verkauft defizitären Geschäftszweig Das Lysser Industrieunternehmen veräussert sein Geschäft mit Pressen und Werkzeugsystemen an eine deutsche Gruppe. Julian Witschi

Der Autozulieferer Feintool stösst das Pressengeschäft ab. Foto: PD

Feintool entledigt sich eines Verlustbringers und verkauft das Investitionsgütergeschäft an die deutsche Certina Group. Die Sparte schrieb letztes Jahr rote Zahlen und trug mit 29 Millionen Franken nur rund 3 Prozent zum Konzernumsatz bei. Der Verkaufspreis wird in der Mitteilung vom Freitag nicht genannt.

Betroffen von der Transaktion sind 120 Angestellte, davon rund 50 am Konzernsitz in Lyss, 50 in Rapperswil-Jona und der Rest an den Standorten in Cincinnati (USA) und Shanghai (China). Die Mitarbeitenden würden übernommen, sagte eine Feintool-Sprecherin. Details zur Integration des Geschäfts werden nach Abschluss der Transaktion mit dem neuen Besitzer vereinbart.

Bereits haben sich Feintool und Certina auf eine enge technologische Zusammenarbeit insbesondere im Bereich Wasserstofftechnologien geeinigt. Deswegen behält Feintool eine Beteiligung von 15 Prozent an der Sparte, der Feintool Technologie AG.

Feintool-Chef Torsten Greiner begründet den Verkauf des Pressengeschäfts so: Der Schritt ermögliche die Konzentration und Weiterentwicklung der Kernkompetenzen auf dem Gebiet der technologischen Verfahren Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen. Dies über die gesamte Prozesskette von Werkzeugen bis hin zu Produkten für Elektromotoren.

Für das Investitionsgütergeschäft böten sich im Umfeld des neuen Eigentümers, insbesondere dank dessen Branchenbeziehungen und -erfahrungen als nachhaltiger Investor, ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, wird Greiner zitiert. Die Certina Group mit Sitz in Grünwald bei München ist eine von der Familie Wehrmann geführte Industrieholding. Sie hat sich in den letzten 25 Jahren an über 65 europäischen KMU beteiligt.



