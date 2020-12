Mundart im Saanenland – Feines Werk von einem Autorenquintett Ein schmales und elegantes, gehaltreiches und wohlklingendes Nachschlagebuch liegt vor: «Saanetütsch» nennt sich die Mundartsammlung, die übersichtlich daherkommt und eine bewegte Autorengeschichte hat. Svend Peternell

Das Cover des Dialektwörterbuchs «Saanetütsch». Foto: PD

Einen Beitrag leisten zur Erhaltung und Pflege «va de schöne Dialekte in ünse Bärgtälere». Et voilà, nicht mehr und nicht weniger – und dabei eben doch sehr viel – will die Autorenschaft mit der Sammlung von Mundartsätzen und -wörtern aus dem Saanenland bewirken. Es nennt sich «Saanetütsch» und kommt mit schlichter Eleganz und bestens zugänglich daher.

Der Verlag Müller Medien Gstaad legt eine sympathische Mischung aus übersichtlich gegliedertem Wörterbuch, einer Auswahl an Sätzen und Redewendungen «uf Saanetütsch us älterer und nüwerer Zyt und noch ‹e chlei Grammatik›» vor. Das ist alles auf etwas über 60 Seiten gut portioniert, mit einem gefälligen Layout gestaltet und ebenso sorgfältig vom stellvertretenden Verlagsleiter Markus Iseli lektoriert worden.