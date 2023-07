Wahlen in Spanien – Konservative sehen sich vorne, Sozialdemokraten ebenfalls Der Rechtsruck ist wohl abgewendet, doch der Sozialist Sánchez und der Konservative Feijóo sehen sich beide als Wahlsieger. Nun drohen die Unregierbarkeit – und neue Konflikte in Katalonien. Patricia Shams , Karin Janker Madrid

Alberto Núñez Feijóo (zweiter von links) war als Favorit in die Wahl gestartet. Foto: Pierre-Philippe Marcou (AFP)

Viel war zuletzt die Rede von der Gefahr eines Rechtsrucks in Spanien. Und Alberto Núñez Feijóo, aussichtsreicher Spitzenkandidat des konservativen Partido Popular (PP), hatte vor der Wahl an diesem Sonntag keinen Zweifel daran gelassen, dass er diesen Rechtsruck mitgetragen hätte. Feijóo hätte wohl mit der rechtsextremen Vox regiert, wenn es für eine absolute Mehrheit für PP und Vox im spanischen Parlament gereicht hätte. Als «leistungsstark» lobte er Vox-Chef Santiago Abascal zuletzt im spanischen Fernsehen und sprach von seinem «herzlichen» Verhältnis zu dem Ultrarechten.

Nun, die spanischen Wähler hatten offenkundig anderes als einen Rechtsruck im Sinn. Denn anders als fast alle Umfrageinstitute bis unmittelbar vor der Wahl vorhergesagt hatten, reicht es nach diesem Sonntag nicht für eine Regierung aus PP und Vox. Die Konservativen wurden mit voraussichtlich 136 Sitzen zwar stärkste Kraft im Kongress, doch Vox schnitt schwächer ab als erwartet und fiel von zuletzt 52 Parlamentssitzen auf künftig wohl nur noch 33 Mandate. Für eine absolute Mehrheit sind im Abgeordnetenhaus in Madrid 176 Sitze nötig. PP und Vox kämen zusammen auf 169. Kurzzeitig hatten die Konservativen gar von einer absoluten Mehrheit geträumt, aber die hatten die Umfragen ohnehin nie hergegeben.

Als Alberto Núñez Feijóo gegen Mitternacht vor die Presse und Anhänger seiner Partei trat, schien er sich vom ersten Schreck über das für ihn enttäuschende Ergebnis bereits wieder erholt zu haben. Er war sich seines Sieges so sicher gewesen, dass ihn zuvor bereits die PP-Generalsekretärin Cuca Gamarra verfrüht zum künftigen Ministerpräsidenten erklärt hatte. Da waren die Wahllokale gerade erst geschlossen worden. Später dann sprach Feijóo auf dem Balkon des Parteisitzes in der Calle de Génova in Madrid zwar ebenfalls davon, dass er als Kandidat mit den meisten Stimmen nun versuchen werde, eine Regierung zu bilden. Allerdings dürfte dieses Vorhaben wenig aussichtsreich sein.

Pedro Sánchez, bislang Ministerpräsident, klang nämlich nicht so, als würde er Feijóos Wunsch entsprechen und den Konservativen zum Ministerpräsidenten machen. Im Gegenteil: Sánchez sprach, als er seinerseits am Parteisitz der Sozialisten in der Calle de Ferraz vor die Menge trat, ganz ähnlich wie Feijóo davon, aus dem Wahlergebnis einen Auftrag zur Regierungsbildung abzuleiten. Sein politisches Projekt werde fortgeführt, die Wähler hätten entschieden, dass sie das wollen, so Sánchez.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sieht sich ebenfalls als Wahlsieger. Foto: Javier Soriano (AFP)

Zwei Szenarien sind denkbar – oder die Wiederholung der Wahl

Aber was haben die Wähler in Spanien bei der vorgezogenen Neuwahl an diesem Sonntag eigentlich wirklich entschieden? Feststeht: Der grosse Verlierer dieser Wahl heisst Vox. Die Rechtsextremen verloren am meisten Sitze von allen Parteien. Anders als angenommen und von ihnen gefordert, steht für sie eine Regierungsbeteiligung wohl nicht mehr im Raum. Aber auch Sumar, das linke Parteienbündnis der bisherigen Arbeitsministerin Yolanda Díaz, hat Stimmen verloren und schnitt etwas schwächer ab als die Linksalternativen bei der letzten Wahl. Und auch Sánchez' bisherige Verbündete in Katalonien, die linke Unabhängigkeitspartei Esquerra Republicana, geht aus der Wahl geschwächt hervor.

Gestärkt haben die Wähler dagegen die Parteien der Mitte: Sánchez' PSOE hat zwei Parlamentssitze hinzugewonnen und kommt künftig auf 122 Mandate. Die Konservativen haben sich sogar um 47 Sitze verbessert und profitierten unter anderem davon, dass die liberale Formation Ciudadanos nicht mehr zur Wahl angetreten war. Auch Vox hat Feijóo mit seinem aggressiven Wahlkampf offenbar erfolgreich Stimmen abgejagt.

Dafür, wie es nun in Spanien weitergeht, gibt es im Wesentlichen zwei Szenarien, die – neben einer Wiederholung der Wahl – denkbar wären: Zum einen könnten die Sozialisten sich dafür entscheiden, eine Minderheitsregierung Feijóos zu unterstützen. Obwohl dies zu Zeiten Mariano Rajoys schon einmal passiert ist, erscheint es in der momentanen Situation höchst unwahrscheinlich, zumindest so lange Pedro Sánchez PSOE-Chef ist. Er dürfte für eine grosse Koalition oder ähnliche gemeinsamen Projekte mit jener Partei, die ihn zum Erzfeind erklärt hat, nicht zu haben sein.

Das zweite Szenario, das am Tag nach der Wahl im Raum steht, ist eine Neuauflage der bisherigen Regierungskonstellation, wobei Sánchez zusätzlich die katalanische Junts-Partei von Carles Puigdemont mit ins Boot holen müsste, um so die Verluste seiner Partner auszugleichen. Von Junts hiess es schon am Wahlabend, dass man Sánchez nicht ohne Gegenleistung zum Ministerpräsidenten mache. Es könnte sein, dass der Preis, den die Separatisten verlangen, zu hoch ausfällt. Schwierig und langwierig dürfte die Regierungsbildung nach diesem Wahlsonntag also allemal werden. Der Rechtsruck ist abgewendet, die Bedrohung durch die Unregierbarkeit bleibt. Und die Gefahr, dass sich nach diesem Ergebnis der Konflikt um eine Abspaltung Kataloniens erneut zuspitzt, wächst.



