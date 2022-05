Flaggenmarsch in Jerusalem – Feierstimmung – und höchste Alarmbereitschaft Der Jerusalemtag 2021 führte direkt in den jüngsten Gaza-Krieg. Darum stellte sich heuer die Frage: Fliegen nach dem umstrittenen Marsch wieder Raketen? Peter Münch aus Tel Aviv

Für viele Palästinenser eine Provokation: Demonstrierende mit Israel-Flaggen beim Damaskustor in Jerusalem. Foto: AFP

Jerusalem gleicht einem Fahnenmeer. Girlanden sind gespannt in Blau und Weiss, von Laternenmasten, Dächern und Balkonen weht die israelische Flagge. Gegenüber der Grossen Synagoge ist eine Bühne mit Fahnen aufgebaut, andernorts dringt laute Musik aus riesigen Boxen. In der Jaffastrasse singt zum allgemeinen Wohlgefallen ein Kinderchor in blau-weissen Matrosenanzügen patriotische Lieder. Jerusalem ist in Feierstimmung – und in höchster Alarmbereitschaft.

Im Stadtzentrum sammeln sich an diesem Sonntagnachmittag sehr viele junge Leute und auch ein paar Ältere. Sie rüsten sich zum Marsch in Richtung Klagemauer, mitten durch das muslimische Viertel der Altstadt. Ein Triumphzug soll es sein, doch auf jedem Meter wird er von der Angst begleitet, zum Auslöser einer neuen kriegerischen Konfrontation zwischen Israelis und Palästinensern zu werden.

Am Jerusalemtag feiert Israel die Einnahme des arabischen Ostteils der Stadt im Sechstagekrieg.

Denn versammelt haben sich hier die Falken, die national-religiösen Rechten und israelischen Siedler, die beim alljährlichen Flaggenmarsch am Jerusalemtag die Eroberung des arabischen Ostteils der Stadt im Sechstagekrieg von 1967 feiern. 55 Jahre ist das nun her, und dieser Marsch soll den Palästinensern zeigen, wer seither allein das Sagen hat in der für beide Seiten hochheiligen Stadt.

Die Fahnen werden dabei regelmässig auch von lauten Sprechchören begleitet, von Flüchen und rassistischen Slogans wie «Tod den Arabern». So wird am wahrscheinlich explosivsten Ort der Welt die Lunte ans Pulverfass gelegt – und jeder, der hier heute marschiert, kann sich noch genau erinnern, wie es im vorigen Jahr zur Explosion kam.

Der Flaggenmarsch anno 2021 führte direkt hinein in den jüngsten Gaza-Krieg. Vorab war die Situation schon angespannt gewesen, der muslimische Fastenmonat Ramadan hatte schlimme Kämpfe gesehen mit Hunderten Verletzten. Als dann der Marsch begann, entschied die damalige Regierung unter Benjamin Netanyahu im letzten Augenblick, zur Deeskalation die Route zu ändern und nicht durchs stets umkämpfte Damaskustor in die Altstadt einzuziehen.

Die Hamas feuerte trotzdem eine Raketensalve auf Jerusalem ab, es war der Startschuss für elf Tage tobende Kämpfe rund um den Gazastreifen sowie für heftige Unruhen in israelischen Städten mit gemischter jüdischer und arabischer Bevölkerung.

Schrille Töne aus den Palästinensergebieten

In diesem Jahr gab es deshalb nur eine Frage: Wird sich die Geschichte wiederholen, mit den gleichen Protagonisten, als blutige Kopie? Für den «perfekten Sturm», wie es die israelischen Medien nannten, war wieder alles bereitet: eine Welle von palästinensischen Terroranschlägen in den vergangenen Wochen, ein hartes Durchgreifen der israelischen Armee im besetzten Westjordanland, dazu noch die tödlichen Schüsse auf die Al-Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh, für die nach Untersuchungen der Palästinenser, aber auch des amerikanischen TV-Senders CNN israelische Soldaten verantwortlich gemacht werden.

Aus den Palästinensergebieten waren vor dem Marsch entsprechend schrille Töne zu hören: Die Hamas und der Islamische Jihad schürten die Angst, dass die Marschierer nicht an der Klagemauer haltmachen, sondern bis hinauf zum Tempelberg ziehen könnten. Die Palästinenser wurden aufgerufen, in Massen zur Verteidigung der dortigen Al-Aqsa-Moschee und des Felsendoms anzurücken. Tatsächlich erschienen schon vor dem Marsch grössere jüdische Gruppierungen auf dem Areal, angeführt vom rechtsextremen Knesset-Abgeordneten Itamar Ben-Gvir, der kaum eine Gelegenheit auslässt, um in Jerusalem zu zündeln.

Reaktion auf den israelischen Flaggenmarsch in Jerusalem: Protestierende Palästinenser in der Stadt Khan Yunis im Gazastreifen. Foto: AFP

«Wir sind bereit für alle Szenarien», erklärte ein Hamas-Sprecher – und um das zu unterstreichen, waren aus dem Gazastreifen am Samstag schon einmal acht Raketen aufs offene Mittelmeer hinausgefeuert worden. «Ein Test», wie es in Gaza hiess. Um die Drohkulisse zu vervollständigen, meldete sich vom Libanon aus noch der Hizbollah-Chef Hassan Nasrallah mit der Warnung vor einer «gewaltigen Explosion».

In Israel haben die Drohungen vor allem eines ausgelöst: eine Jetzt-erst-recht-Haltung. Vor solchen Warnungen einzuknicken, glaubt sich kein Regierungschef leisten zu können– zumal Netanyahus kurzfristige Routenänderung im vorigen Jahr von der Hamas offenbar als Zeichen der Schwäche gedeutet und mit Raketenfeuer vergolten worden war.

Zusammenstösse am Damaskustor

Zwar hatten in diesem Jahr die linken Minister aus der bunten Achtparteienregierung zur Vorsicht geraten und vor Provokationen gewarnt. Doch auf Anraten der Führungen von Polizei, Armee und Geheimdienst genehmigte der für öffentliche Sicherheit zuständige Minister Omer Bar Lev die provokanteste Route durch das Damaskustor und das muslimische Viertel der Altstadt. 3000 Polizisten wurden zum Schutz der Marschierer aufgeboten, das Raketenabwehrsystem «Iron Dome» verstärkt und rund um den Gazastreifen mobile Bunker angeliefert.

Tage zuvor schon wurde auf allen Kanälen die Frage diskutiert, ob dies der Start eines neuen Krieges sei. Ein paar Tausend Marschierer vom rechten Rand haben dem Land diese Debatte aufgezwungen, und als sie am Sonntagnachmittag losziehen in Richtung Altstadt, da hält die ganze Region ringsum den Atem an. Am Damaskustor kommt es schon früh zu ersten Zusammenstössen. Tränengas liegt in der Luft.

