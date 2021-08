Loubegaffer – Feiern mit Silber-Reusser, Stadtflucht mit der SVP Ein Berner Stadtrat freut sich aus ganz persönlichen Gründen über den Olympia-Erfolg der Rennradfahrerin Marlen Reusser. Und: Beginnt bei der SVP nun die grosse Stadtflucht? Die Loubegaffer

Einmal mehr konnte sich die Schweiz am Sonntag selbst feiern. Doch bei den Loubegaffern kam nicht wirklich eine feierliche Stimmung auf. Das lag zum einen daran, dass Corona-bedingt vielerorts – so auch in Bern – die 1.-August-Feier abgeblasen wurde. Zum anderen aber auch am nasskalten Hudelwetter.

Ganz und gar nicht feierlich zumute war es offenbar auch den führenden Köpfen der Schweizer Volkspartei. Während Berns Stapi Alec von Graffenried – wie wohl zig andere Gemeindepräsidenten auch – in seiner 1.- August-Rede die integrative Kraft der Schweiz lobte, nutzte die SVP den Nationalfeiertag, um eine Breitseite gegen die städtisch-urbane Bevölkerung abzufeuern. Von «Schmarotzer-Politik» von «Luxus-Linken und Bevormunder-Grünen» sprach SVP-Präsident Marco Chiesa in seiner 1.-August-Ansprache.