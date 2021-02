Das gilt ab Montag – Grillieren mit Freunden, Musikprobe, Führung im Museum – was darf man jetzt? Der Bundesrat lockert die Massnahmen ab 1. März – aber nur wenig. Hier sind die Details dazu. Markus Brotschi , Edgar Schuler

Grillfeste unter Freunden sind mit maximal 15 Teilnehmenden wieder erlaubt. Foto: Reto Oeschger

Wie will der Bundesrat aus dem Lockdown aussteigen?

Die Landesregierung setzt auf Lockerungen in Etappen. Zuerst sollen Aktivitäten mit geringem Ansteckungsrisiko ermöglicht werden, später sukzessive riskantere Aktivitäten. Der erste Öffnungsschritt erfolgt am 1. März, der zweite ist am 22. März vorgesehen, sofern es die epidemiologische Lage erlaubt.

Ein besonderes Augenmerk schenkt der Bundesrat den Jugendlichen: Weil sie besonders stark unter dem Lockdown leiden, sollen sie mehrere Zückerchen erhalten.

Ab Montag dürfen die Geschäfte wieder öffnen – gibt es Ausnahmen?