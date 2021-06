French Open zu Covid-Zeiten – Wenn die Fans mitten im Spiel nach Hause müssen Die Tennistour erwacht aus dem Covid-Schock, in Roland Garros kommt wieder Atmosphäre auf. Doch es gibt immer noch bizarre Szenen. Simon Graf

«Alleeeeeez!» Die Gesichtsmasken halten die Zuschauer nicht davon ab, die Spieler lautstark anzufeuern. Foto: Anne-Christina Pouljoulat (ATP)

Auf der Place des Mousquetaires sind noch einige Liegestühle frei. Die Sonne brennt herab, es ist 28 Grad und riecht nach Sonnencreme. Auf der Grossleinwand spielt Gaël Monfils plötzlich gross auf und hebt immer wieder die Hände, um die Zuschauer zu Applaus zu animieren. Vom Court Suzanne Lenglen, ein paar hundert Meter entfernt, wo der Franzose gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas spielt, schwappen immer wieder Jubelstürme herüber.

Monfils gewann gerade mal eine Partie, seit die Tour im August den Betrieb wieder aufnahm. Achtmal verlor er in der ersten Runde. Er, der Stimmungsspieler und Showman, kann nicht ohne Publikum spielen. Die Zuschauer sind zwar auch in Roland Garros immer noch stark limitiert, doch die tausend in der zweitgrössten Arena machen einen Riesenlärm. Es fühlt sich an wie das Privatkonzert eines Künstlers für ein auserlesenes Publikum. Und jeder Einzelne ist sich bewusst, was für ein Privileg er geniesst.