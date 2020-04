Handballer Tobias Baumgartner – Fehlentscheid mit positiven Auswirkungen Tobias Baumgartner warf für den BSV Bern in Rumänien überhastet aufs Tor. Und ersparte so dem Verein

eine Hängepartie bezüglich der Saisonfortsetzung. Reto Pfister

Tobias Baumgartner (links) hat lange keinen Ball mehr aufs Tor geworfen. Foto: Stefan Wermuth

Durch die Corona-Krise ist derzeit im Sport, ja in den meisten Lebensbereichen nichts normal. So ärgerte sich am 16. Februar Tobias Baumgartner, der Captain des BSV Bern, über eine falsche Entscheidung, die er in den letzten Sekunden des Spiels gefällt hatte. Und ist heute nicht unglücklich darüber.

Die Berner führten im Challenge-Cup-Rückspiel beim rumänischen Verein Potaissa Turda 35:33, Baumgartner bekam den Ball und ging davon aus, dass die Begegnung nur noch eine Sekunde dauern würde. Er warf daher aus der Mitte des Feldes überhastet Richtung Tor, der Abschlussversuch wurde abgefangen. Es wären jedoch noch vier Sekunden zur Verfügung gestanden. Der BSV-Regisseur hätte einen Pass zu einem besser postierten Teamkollegen spielen können.

Hätten die Berner das 36:33 noch erzielt, wäre es zur Verlängerung gekommen, der BSV möglicherweise im Challenge-Cup in den Viertelfinal eingezogen. Und der Verein wäre damit konfrontiert, die Saison 2019/20 noch nicht abschliessen zu können. Denn die nationale Meisterschaft wurde Mitte März abgebrochen, die Europacup-Wettbewerbe jedoch nur ausgesetzt. Die Viertelfinals sowie die weiteren Runden wurden provisorisch auf Juni terminiert.

«Ich könnte mir nicht vorstellen, nochmals zu spielen», sagt Baumgartner ganz klar. «Die Saison habe ich längstens abgehakt.» Wie alle seine Teamkollegen hat der 28-Jährige seit einem Monat keinen Ball mehr aufs Tor geworfen, die Spieler absolvieren nur individuelle Kraft- und Athletikeinheiten.

«Wir müssten zuerst wieder regelmässig miteinander in der Halle trainieren können», nennt der Captain der Berner eine wichtige Voraussetzung, um wettkampfmässig ein Spiel zu bestreiten. Wann dies möglich sein wird, weiss derzeit niemand. «Und dann gleich aus dem Stand heraus intensive Partien mit Cupcharakter zu bestreiten, erscheint mir nahezu unmöglich», sagt Baumgartner. Sein verfrühter Wurf hat so im Nachhinein positive Folgen.