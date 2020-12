Nach dem Verbot durch den Bund – Fehlende Sonntagsverkäufe in Thun werden schmerzen Das vom Bund verfügte Verbot von Sonntagsverkäufen trifft die Gewerbetreibenden in der Thuner Innenstadt laut IGT-Präsident Alain Marti in der «wichtigsten Zeit des Jahres». Gabriel Berger

So sah es in den vergangenen Jahren jeweils im Advent während eines Sonntagsverkaufs im Thuner Bälliz aus. Seit den jüngsten Entscheiden des Bundesrats ist klar: Die beiden zusätzlichen Verkaufstage fallen weg. Foto: Patric Spahni

Das Wort Super-GAU will Alain Marti nicht in den Mund nehmen. Immerhin kamen die jüngsten Entscheide des Bundesrats in Sachen Pandemiebekämpfung nach den Signalen der vergangenen Tage «nicht ganz unerwartet», wie der Präsident der Innenstadtgenossenschaft Thun (IGT) am Telefon sagt. Nichtsdestotrotz: Seit Freitagnachmittag ist klar, dass Läden und Märkte am Sonntag nicht geöffnet sein dürfen. Somit fallen auch in Thun die zwei traditionellen Sonntagsverkäufe, die heuer am 13. und 20. Dezember stattgefunden hätten, ersatzlos ins Wasser.

Konsum ist zurückgegangen