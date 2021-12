Drama über Familiendynastie – Fehden, Fast-Pleite, Mord – wie der Kinofilm die Marke Gucci beschwingt

Drama über italienische Familiendynastie – Fehden, Fast-Pleite, Mord – wie der Kinofilm die Marke Gucci beschwingt Für «House of Gucci» hat das Unternehmen kein Geld bezahlt. Doch die traditionsreiche Luxusmarke profitiert enorm: Allein die Tatsache, dass der Film so viel zu reden gibt, ist über hundert Millionen Dollar wert. Edith Hollenstein

Extravaganz auf dem roten Teppich: Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga posiert bei der Filmpremiere Anfang November in London. Foto: AFP

Gucci ist einer jener Luxusläden, vor denen die Schlangen bei der Wiederöffnung nach dem ersten Lockdown im Mai 2020 besonders lang waren. Fotos von wartenden Kunden vor dem Store in Zürich gingen um die Welt. Nun macht die Marke im viel grösseren Stil von sich reden. Der Film «House of Gucci», der seit letzter Woche in den Kinos zu sehen ist, wird als Oscar-Kandidat gehandelt.

Es ist die Geschichte von Aufstieg, Hochmut und Fall – hauptsächlich geht es um Maurizio Guccis Ehefrau Patrizia Reggiani, die im Hintergrund des italienischen Modehauses wirkt, Familienmitglieder gegeneinander ausspielt und schliesslich einen Killer anheuert, der ihren Ehemann tötet. Reggiani muss 18 Jahre ins Gefängnis.