Herzlich willkommen

Guten Abend, werte Tennisfans, schön, sind Sie mit dabei an diesem sporthistorischen Freitagabend. Das Unvermeidliche rückt immer näher, in ein, zwei, drei Stunden ist Roger Federer kein Tennisprofi mehr. Legen Sie also schon einmal die Taschentücher bereit, es könnte ziemlich emotional werden. Das Doppel beginnt im Anschluss an die Partie zwischen Andy Murray und Alex de Minaur, also so gegen 21.30, 22 Uhr. Der Empfang am Nachmittag war schon einmal ziemlich frenetisch – ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.