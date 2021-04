Verblüffende Sandpläne – Federer tritt in Genf und am French Open an Zum Auftakt der Sandsaison bestreitet Roger Federer ein Turnier, das bisher vergebens auf seine Teilnahme hoffte. René Stauffer

Roger Federer freut sich, in Genf anzutreten. Foto: Keystone

Die Meldung kam am späten Sonntag überraschend, verbreitete sich aber rasant. «Hallo miteinander. Ich bin froh, euch wissen zu lassen, dass ich Genf und Paris spielen werde. Bis dann werde ich in der Schweiz trainieren. Ich kann es nicht erwarten, wieder in der Schweiz zu spielen.» Absender: Roger Federer.

Diese Meldung beantwortet viele Fragen auf einmal: Ja, Federer wird wieder auf Sand spielen, wie er es auch 2019 getan hatte. Aber nicht an den bevorstehenden Masters-Serie-Turnieren in Madrid und Rom, wo der Sieger 1000 Punkte erhält, sondern am kleinen ATP-250-Anlass in Genf. Es findet vom 15. bis 22. Mai im idyllischen Parc des Eaux-Vives statt – und kann erstmals auf Federer zählen. Seit dem Australian Open 2020 ist es erst sein zweites Turnier, nachdem er in Doha im März sein Comeback gab und dabei eine Partie gegen Dan Evans gewann, ehe er an Nikolos Basilaschweili scheiterte.

Zusage dank Verschiebung des French Open

«Das Geneva Open ist sich des Glücks bewusst, den grössten Spieler aller Zeiten empfangen zu können», erklärte Turnierdirektor Thierry Grin, ein früherer Davis-Cup-Spieler. Entgegen kam Federers Teilnahme die Tatsache, dass das French Open eine Woche zurückverschoben wurde im Kalender. Damit bleibt den Spielern zwischen Genf und Roland Garros eine freie Woche. Klar ist, dass Federer unmittelbar vor dem French Open nicht in Genf angetreten wäre.

Federer nützt mit dieser Planung die Chance, ein Turnier zu bestreiten, das bisher noch auf seiner Liste fehlte, die Schweizer Tennisszene zu stärken und gleichzeitig schwierige Reisen nach Spanien und Italien zu vermeiden. Das Genfer Open verfügt mit Gonet über einen neuen Titelsponsor. Es wurde nach einer längeren Pause vor fünf Jahren wieder in den Kalender aufgenommen, seither trugen sich Stan Wawrinka (zweimal), Tomaz Bellucci, Marton Fucsovics und Alexander Zverev in die Siegerliste ein.

