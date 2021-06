ATP-Turnier Halle – Die Suche nach der Wimbledon-Form beginnt erfolgreich Der zehnfache Turniersieger von Halle übersteht die Startrunde, ohne zu überzeugen. Er siegt gegen den Weissrussen Ilya Ivashka 7:6 (7:4), 7:5.

René Stauffer

Sieg im ersten Spiel der Rasensaison: Roger Federer schlägt in Halle den Weissrussen Ilya Iwaschka. Foto: Focke Strangmann/Keystone

Roger Federers Rückkehr auf Rasen nach zwei Jahren brachte ihm schon eine gute Standortbestimmung. Mit dem 1,93 m grossen Ilya Iwaschka traf er auf einen formstarken Spieler, der schon seit zwei Wochen auf Rasen spielt und in Halle die Qualifikation überstand. Beobachtet von seiner Frau Mirka, schlug er schon im ersten Game an einem Ball vorbei – Rasentennis hat eben so seine Tücken. Immerhin kam er durch, mit einem 7:6 (7:4), 7:5.

Der 27-jährige Iwaschka schlug unter anderem schon Stan Wawrinka und, vor einigen Wochen in München, auch Alexander Zverev. Und er beginnt stark, überlässt Federer im ersten Satz als Aufschläger nur zwei Punkte und kommt selber zu zwei Breakbällen im vierten Game. Federer gewinnt den Satz dank seiner Tiebreakstärke – insgesamt hat der Weissrusse aber vier Ballwechsel mehr als er gewonnen, und auch bei den Winnern und unerzwungenen Fehlern sahen seine Werte besser aus.

Paris-Finalist Tsitsipas meldet sich wieder ab

Im zweiten Satz, in dem die Licht/Schattenverhältnisse spielerfreundlicher wurden, wirkte Federer ruhiger und souveräner. Iwaschka zog sein Spiel aber unbeeindruckt weiter durch und liess keinen Breakball zu – bis zum zehnten Game. Der Weissrusse wehrte den Matchball mit Hilfe der Netzkante aber ab. Drei weitere Matchbälle konnte er im zwölften Game annullieren, ehe sein Turnier nach 1:35 Stunden beendet war. Im Achtelfinal trifft Federer nach einem Ruhetag auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den Polen Hubert Hurkacz.

Aus Sicht der Gesetzten begann das Turnier verheerend. Paris-Finalist Stefanos Tsitsipas, der überraschenderweise eine Wildcard angenommen hatte, meldete sich wenig überraschend wieder ab. Und David Goffin, gegen den Federer 2019 im Final seinen zehnten Titel in Halle gewonnen hatte, musste nach zwei Sätzen gegen den Franzosen Corentin Moutet aufgeben.

