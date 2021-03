Doha-Out im Viertelfinal – Federer stösst beim Comeback an körperliche Grenzen 6:3, 1:6, 5:7 gegen Nikolos Basilaschwili: Am Tag nach seiner starken Rückkehr in Qatar fehlte dem 39-Jährigen die Frische – aber doch nur ein Punkt zum Sieg. René Stauffer

Das operierte rechte Knie spielte zwar mit: Roger Federer fehlte gegen den Georgier Basilaschwili nur ein Punkt zum Halbfinal. Foto: Mohamed Farag (Getty Images)

Wer Nicolos Basilaschwili Tennis spielen sieht, käme nie auf die Idee, dass sein Vater Tänzer des georgischen National-Balletts war. Der 29-jährige Bartträger aus Tiflis spielt mit roher Gewalt, und damit versuchte er in Doha auch Roger Federer wegzudrücken. Was Gefühl und Improvisationskunst betrifft, war ihm der Schweizer aber deutlich überlegen in seiner zweiten Partie beim Comebackturnier.

Weil Federer wie schon im Startspiel gegen Dan Evans im ersten Satz in den entscheidenden Punkten abgeklärter war, gewann er ihn etwas täuschend klar 6:3 – weil er alle drei Breakbälle abwehrte und seine einzige Chance verwertete. Die Serie riss im zweiten Durchgang, als Federer trotz drei Chancen zum raschen Rebreak 0:3 zurückfiel, der Georgier immer selbstsicherer wurde und Federer sein Glück zunehmend in der Offensive suchte, um langen Ballwechseln aus dem Weg zu gehen.

Federer wirkte teilweise etwas steif, was nicht verwunderte nach dem zweieinhalbstündigen Achtelfinal gegen Dan Evans vom Vortag. Ein Ruhetag hätte ihm wohl geholfen, doch die Organisatoren hatten seinen Wunsch abgelehnt, schon am Dienstag ins Turnier zu starten. Nachdem Satz zwei in weniger als einer halben -Stunde verloren war, hielt er sich zu Beginn des Entscheidungssatzes dank guten Aufschlägen über Wasser.

Auf Reserve Richtung Ziellinie

Basilaschwili ist ein Stimmungsspieler, der serienweise verlieren kann, aber auch schon drei ATP-500-Turniere gewonnen hat. Von der Grundlinie inzwischen drückend überlegen, schien es nur eine Frage der Zeit, wann er den müden und langsamer gewordenen Federer ein weiteres Mal breaken würde. Im siebten Game schien es so weit – doch Federer wehrte drei Breakbälle ab und schaffte das 4:3. 90 Minuten waren gespielt. Federer schaffte auch das 5:4. Da führte der Georgier schon 30:0, aber verlor die Nerven. Er verlor einen Punkt wegen einer falschen Challenge, musste kurz darauf einen Matchball abwehren, rettete sich aber zum 5:5.

Im elften Game gab es für Federer dann keine Rettung mehr, er verlor in der Ernüchterung über den vergebenen Matchball nun selber ein Aufschlagspiel. Basilaschwili gewann das letzte Game nach einem 40:0 mit dem zweiten Matchball. «Das ist mein grösster Sieg, ich bin extrem glücklich», sagte er. Federer sagte in einer ersten Reaktion: «Ich hatte gewusst, dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin. Das fühle ich, das sehe ich. Ich bin immer noch im Aufbau, aber das ist ein grosser Schritt. Ich bin zufrieden, wie ich mich insgesamt fühlte auf dem Platz, auch wenn ich mich gegen Evans besser gefühlt hatte.»

Basilaschwili trifft im Halbfinal auf den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 33), der zwei Gesetzte in Serie eliminierte. Gegen David Goffin hatte er am Mittwoch noch drei Matchbälle abwehren müssen, gegen Denis Shapovalov gewann er fast ebenso knapp 5:7, 6:3, 7:5. Der 23-jährige Amerikaner wird von Federers früherem Coach Paul Annacone trainiert.

Rublew im Halbfinal, ohne zu spielen

Eine besondere Geschichte schreibt am Qatar Open Andrej Rublew: Der Russe erreichte den Halbfinal, ohne überhaupt auf den Platz gehen zu müssen. Auf das Freilos zum Auftakt folgte ein Forfaitsieg gegen Richard Gasquet, und auch sein Viertelfinalgegner Marton Fucsovics konnte nicht antreten (Rückenprobleme). In der Geschichte der ATP-Tour (seit 1990) ist Rublew der erste, der ohne einen Einsatz die letzten Vier erreicht hat. Immerhin im Doppel kam Rublew bisher zu etwas Spielpraxis.