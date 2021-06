Federer kämpft sich zum 2. Sieg – «Ich habe mich selber ein bisschen überrascht» So verwundbar er scheint, so leidenschaftlich tritt Roger Federer am French Open auf. Auf dem Weg zum 6:2, 2:6, 7:6, 6:2 gegen Marin Cilic zeigt er ganz viele Facetten. Simon Graf

So nicht! Roger Federer beklagt sich beim Schiedsrichter für die Verwarnung wegen Zeitüberschreitung. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Mit Marin Cilic sind für Roger Federer aus seiner zweiten Karriere viele schöne Erinnerungen verknüpft. Er schlug den Kroaten im Wimbledon-Final 2017 zu seinem achten Triumph an seinem Lieblingsturnier und 2018 im Endspiel des Australian Open für seinen 20. Grand-Slam-Titel. Seinem bisher letzten.

Auch in Federers dritter Karriere hat Cilic für ihn für ein erstes positives Erlebnis gesorgt: In einem wechselhaften Zweitrundenspiel am French Open errang er gegen die Weltnummer 47 einen wertvollen Sieg: 6:2, 2:6, 7:6, 6:2 in gut zweieinhalb Stunden.

Es war eine Achterbahnfahrt der Emotionen, auf die Federer sein Team, seine Fans und wohl auch sich selber mitnahm. Zeitweise wirkte er spielerisch ratlos, im zweiten Satz verwickelte er den Schiedsrichter in eine wütende Diskussion, nachdem er als Returnspieler für Zeitüberschreitung verwarnt worden war.

Gar nicht gentlemanlike

Ein sehr ungewohntes Bild, das so gar nicht seinem Bild als Gentleman der Courts entspricht. Federer wankte, zürnte und kämpfte sich zum Sieg. Und ab Ende des dritten Satzes, den er im Tiebreak für sich entschied, spielte er auch wieder richtig gutes Tennis.

«Ich habe mich selber ein bisschen überrascht», sagte er. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich zweieinhalb Stunden auf einem solch guten Niveau spielen könnte. Marin (Cilic) hat nicht sein bestes Jahr, aber ich fand, es war ein sehr guter Match. Dass ich am Schluss nochmals zusetzen konnte, zeigte mir, dass ich noch Reserven habe. Es macht total Spass, hier zu spielen. Und es geht weiter.»

Als es zählte, spielte Federer plötzlich wieder gross auf. Foto: Yoan Valat (EPA)

Zu Beginn deutete an diesem milden Nachmittag nur wenig darauf hin, dass es ein solch wechselhaftes Duell werden könnte. Zwar musste Federer schon bei seinem ersten Aufschlaggame einen Breakball abwehren, er zog aber schnell auf 5:1 davon. Cilic versuchte, möglichst aggressiv zu spielen, fand das Timing aber noch nicht richtig und beging zu viele Fehler. Die Folge war, dass Federer den ersten Durchgang in 30 Minuten 6:2 gewann.

Vielleicht wog sich der Baselbieter durch die vielen Fehler von Cilic zu sehr in Sicherheit, jedenfalls wurde er zu passiv und verlor die Oberhand in den Ballwechseln. Cilic spielte nun mehr Bälle ins Feld, schaffte das Break zum 2:0 und gab das Momentum so schnell nicht mehr ab.

Im dritten Satz schlichen sich beim 1,98-Meter-Mann dann aber wieder mehr Fehler ein. Federer schaffte ein frühes Break, verspielte seine Vorteile aber wieder, ehe er im Tiebreak gross aufspielte. Und mit der 2:1-Satzführung im Rücken liess er sich nicht mehr bremsen.

Seine Fortsetzungsgeschichte in Paris erhält damit am Samstag ein weiteres, ein drittes Kapitel. Er spiele momentan lieber gegen alte Bekannte als gegen neue Gegner, sagte Federer jüngst. In Genf spielte und verlor er gegen Pablo Andujar, den 346. Gegner in seiner Profikarriere, nun folgt der 347: der Deutsche Dominik Köpfer (ATP 59).

Der 27-Jährige ist ein Spätzünder, spielte zuerst College-Tennis und dann mehrheitlich auf der Challenger-Tour, ehe er am US Open 2019 den Durchbruch schaffte: Da spielte er sich als Qualifikant bis in den Achtelfinal und stiess in die Top 100 vor.

Nun gegen einen Deutschen

Am French Open verschaffte sich Köpfer das Rendezvous mit Federer mit einem überraschenden Viersatzsieg über den Amerikaner Taylor Fritz (33). Köpfer spielt am liebsten auf Hartplatz, nicht auf Sand. Doch inzwischen sind gewisse Sandplätze ja sogar schneller als Hartplätze, und der Deutsche hat in dieser Saison schon ausgiebig auf Sand gespielt: 16 Mal. Für Federer ist es überhaupt erst die sechste Partie seit seinem Comeback im März in Doha.

