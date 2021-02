Erste warme Tage – Februar? Corona? Frühlingserwachen! Eine Velofahrt durch Bern zeigt: Die Vorboten des Frühlings bringen Licht in den scheinbar unendlichen Tunnel. Und nicht nur die Kleidung wird leichter. Michael Feller

Boule spielen und Bierchen auf der Münsterplattform. Foto: Enrique Muñoz García

Es sind diese Tage, die mit Kappe und Winterjacke beginnen und im T-Shirt enden – und eventuell mit der Einsicht, dass man es ein wenig übertrieben hat. Sowohl ein erster Sonnenbrand als auch eine Erkältung liegen drin. Ganz Abgebrühte begeben sich am Montag mit beidem ins Homeoffice.

Eine Velotour durch Bern am Sonntagnachmittag legt nahe, dass die Vorboten der wärmeren Saison eine ganz andere Euphorie wecken als in anderen Jahren. Es ist windstill und warm, die Temperaturen klettern bis auf 15 Grad, alle sind draussen, wir haben das so vermisst. Man trifft sich in Kleingruppen oder schiebt die Kleinkinder durch die Sonne, Joggerinnen umkurven die Spaziergänger wie Slalomstangen, an diesem Tag, an dem die letzten Enttäuschungen an der Ski-WM mit den ersten Frühlingsfreuden zusammenfallen.

Beim Grottino am Dalmaziquai, wo sommers Polenta serviert wird, ist ein Wurststand eingerichtet, das Angebot erfreut sich einiger Nachfrage. Auf der anderen Aareseite, oberhalb des Marzilibades, wird Beachvolleyball gespielt, eine Frau in kurzen Hosen und Trägershirt schlägt auf der Liegewiese ein Rad. Hoch oben auf der Bundesterrasse sitzen die Menschen über die ganze Breite auf dem Geländer wie die Zugvögel auf der Hochspannungsleitung und schauen, wie sich der wolkenlose Himmel in der Aare spiegelt.

Oder eine sonnige Partie Schach auf der Kleinen Schanze? Foto: Enrique Muñoz García

Picknick- und Plauderzone Münsterplattform. Foto: Enrique Muñoz García

Auf der Münsterplattform zieht sich die maskierte Schlange vor der Take-away-Bar bis zur Hälfte des Platzes. Jede Parkbank ist belegt, jeder freie Quadratmeter Kies wird für ein Boule-Spiel genutzt. Und auch im Rosengarten sind die begehrten Aussichtsplätze mit Sicht auf die Altstadt besetzt. Die Sonnenhungrigen trinken und plaudern und rauchen und machen nichts.

Es ist ein Tag, an dem die Pandemie endlich einmal wieder in den Hintergrund rückt – obwohl die Menschen sich weder in Scharen treffen noch um den Hals fallen, die Prinzipien sind verinnerlicht. Doch die erwachenden Lebensgeister lassen vergessen, dass Corona noch vor einer Woche als unendlicher Tunnel schien, in dem das Licht am Ende einfach nicht näher kommen wollte. An einem Tag wie diesem fühlt sich alles viel leichter an, nicht nur die Kleidung.

Hundchen, Frauchen und Herrchen beim Sonnentanken auf dem Bundesplatz Foto: Enrique Muñoz García