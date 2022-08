Wahlen in Steffisburg – FDP will zweiten Sitz im Gemeinderat erobern Mit Konrad E. Moser stellt die FDP Steffisburg den Finanzvorsteher im Gemeinderat. Mit einem Dreierticket soll es nun gelingen, dass die Partei einen zweiten Sitz im Gremium holt.

Die Kandidierenden der FDP von links nach rechts: Stephen Frost (GGR, neu), Oliver Dürr (GGR, neu), Konrad E. Moser (amtierender Gemeinderat, Kandidatur für GR und GGR), Monika Brandenberg (aktuell im GGR, Kandidatur für GR und GGR), Irina Strahm (GGR, neu), Marco Berger (aktuell im GGR, Kandidatur für GR und GGR), Dominik Wälti (GGR, neu), Thomas Rothacher (GGR, bisher) und Dragan Dobrnjac (GGR, neu). Es fehlen: Beatrice Feuz (GGR, bisher) und Milena Radivojevic (GGR, neu). Foto: PD

Die Steffisburger Freisinnig-Liberalen genehmigten am 12. August die Listen für die Gemeinderatswahlen und die Gemeindeparlamentswahlen vom 27. November, wie sie mitteilen. Auf eine Listenverbindung verzichtet die Partei.

Für den Gemeinderat kandidieren nebst dem amtierenden Konrad E. Moser auch Marco Berger und Monika Brandenberg. Beide sind aktuell Mitglieder des Grossen Gemeinderates (GGR). Auch für den Grossen Gemeinderat stehen Berger und Brandenberg erneut auf der Liste, ebenso wie Moser. Ergänzt wird die Liste für die Parlamentswahl durch Beatrice Feuz (bisher), Thomas Rothacher (bisher), Dragan Dobrnjac, Oliver Dürr, Stephen Frost, Milena Radivojevic, Irina Strahm und Dominik Wälti.

Keine Kandidatur fürs Präsidium

Für den Grossen Gemeinderat ist das Ziel der Partei «der Gewinn eines sechsten Sitzes», wie sie schreibt. Im Gemeinderat strebt die Partei nebst dem bisherigen Sitz von Konrad E. Moser den Gewinn eines zweiten Sitzes mit Monika Brandenberg oder Marco Berger an. Ganz bewusst setze die Partei auf dieses Dreierticket, schreibt sie. Die Liste widerspiegle die «Ziele und Forderungen in personeller Hinsicht für die nächste Legislatur», so auch punkto Geschlechterverteilung.

Auf eine Kandidatur für den Sitz des Gemeindepräsidiums verzichtet die FDP bewusst. Konrad E. Moser habe seit dem letzten Jahr wichtige laufende Projekte zusammen mit dem Gemeinderat und mit seinem Departement Finanzen weitergebracht. So lancierte er beispielsweise ab diesem Sommer die Neuentwicklung der «IT-Strategie 2022+» und ist Präsident der Pensionskassenkommission. Neben Beruf und Familie will er seine volle Konzentration den angefangenen Projekten widmen. «Wir sind ein gutes Team», betont er. «Die Arbeit macht mir grosse Freude. Gemeinsam kommen wir weiter.»

