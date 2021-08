Preis der Freiheit – FDP-Urgestein Bonny ehrt Alt- Bundesrat Villiger Alt-Bundesrat Kaspar Villiger hat in Bern den Preis der Freiheit der erhalten. Der Preis der Bonny-Stiftung ist mit 100’000 Franken dotiert. Stefan Schnyder

Alt-Bundesrat Kaspar Villiger (links) erhält am Donnerstagabend aus den Händen von Beat Brechbühl, Vizepräsident der Bonny-Stiftung, den Preis überreicht. Foto: Christian Pfander

Einmal im Jahr wird der Berner Kursaal zum Mekka der freisinnigen und liberalen Köpfe im Land. Dann nämlich, wenn die Bonny-Stiftung den mit 100’000 Franken dotierten Preis der Freiheit verleiht. Am Donnerstagabend war es wieder so weit. Die vom 90-jährigen Berner Alt-Nationalrat Jean-Pierre Bonny (FDP) ins Leben gerufene Stiftung nahm die Preisverleihung vor. Der immer noch rüstige Bonny liess es sich nicht nehmen, das Schlusswort zu halten und den vier wichtigen Frauen in seinem Leben zu danken: seiner verstorbenen Frau Anna, seiner langjährigen Sekretärin, seiner Pflegerin und deren dreijähriger Grosstochter.