Parolen zur Hilterfinger GV – FDP stimmt allen Vorlagen zu An ihrer Parteiversammlung besprachen die Hilterfinger Freisinnigen die Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 24. November.

Die FDP Hilterfingen empfiehlt alle Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 24. November zur Annahme. Dies haben die Mitglieder an ihrer Parteiversammlung entschieden. Die von einer Arbeitsgruppe der Gemeinde erarbeitete Reorganisation des Schulverbandes sehe in erster Linie die Installation einer professionellen Geschäftsführung vor. Deren hauptsächlichen Aufgaben sind die Schulverbandsführung, die Führung des Verbandspersonals und die Leitung von Projekten. «Die damit verbundenen Mehrkosten sind moderat», schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Auch dass die Stadt Thun die Informatik der Hilterfinger Gemeindeverwaltung übernimmt, wertet die FDP als vorteilhaft. Das Sicherheitsrisiko könne so reduziert und der steigenden Komplexität der Informatik begegnet werden. Der Sanierung des Schulhauses Eichbühl für 4 Millionen Franken stimmten die Mitglieder ebenfalls zu. Dies sei nötig, um das Gebäude den neuen Anforderungen der Schulraumplanung anzupassen. Zudem sei die Haustechnik sanierungsbedürftig.

Gemeindepräsident Gerhard Beindorff erläuterte der Versammlung die Eckdaten des Budgets 2022. Wichtige Anpassungen seien dabei die Reduktion der Liegenschaftssteuer und eine Anpassung bei der Gemeindeabgabe für Strom. Die anwesenden Mitglieder stimmten der Vorlage zu, empfehlen jedoch, die Investitionsentwicklung im Auge zu behalten.

Am Strandfest dabei

Zum Schluss der Veranstaltung präsentierte Heinz Habegger, seit der letzten Parteiversammlung Präsident ad interim, das vom Vorstand erarbeitete Jahresprogramm 2022. Neben der erneuten Teilnahme am Strandfest Hilterfingen sowie den üblichen parteiinternen Terminen beinhaltet die Liste den neuen FDP-Brunch und eine zusätzliche Veranstaltung im Herbst 2022.

