Verkehr am Thunersee – FDP Oberhofen fühlt sich «im Stich gelassen» In einem offenen Brief meldet sich die Partei zu Wort und fordert die Aufhebung des Einbahn-Regimes in der Freienhofgasse.

Die STI-Bushaltestelle Bächimatt stadteinwärts. Als Massnahme gegen Staus sollen bis Februar 2022 unter anderem hier Ampeln montiert werden, welche den motorisierten Individualverkehr kurz zurückhalten. Foto: Gabriel Berger

In der Diskussion um die Verkehrssituation am rechten Thunerseeufer meldet sich nun auch die FDP Oberhofen mit einem offenen Brief. «Die Entwicklung der Verkehrszunahme muss endlich ganzheitlich und langfristig angegangen und die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden», fordert die FDP.

Die Partei wünsche, dass das Einbahnregime in der Freienhofgasse per sofort wieder so lange rückgängig gemacht werden soll, bis eine gleichwertige Alternative tatsächlich funktioniere. Zudem stösst sich die FDP daran, dass für die kürzlich beschlossenen Entlastungsmassnahmen rund 400’000 Franken zulasten der Steuerzahlenden ausgeben werden: «Die Aufhebung des Fahrverbotes beim Lauitor hätte praktisch keine Kosten zur Folge.»

Die Partei macht klar: «Wir fühlen uns nicht ernst genommen und im Stich gelassen.» Die Testphase der Massnahmen – Dezember 2021 bis Februar 2022 – werden kaum aufschlussreich sein, ist die FDP überzeugt. Der Winter bringe deutlich weniger privaten Tourismusverkehr und bei schwierigen Strassenverhältnissen auch weniger Fahrräder und Autofahrer auf die Staatsstrasse.

