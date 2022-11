Gemeindepräsidium Bolligen – FDP nominiert Daniela Freiburghaus Die FDP Bolligen hat einstimmig entschieden, Gemeinderätin Daniela Freiburghaus für das Gemeindepräsidium ins Rennen zu schicken.

Daniela Freiburghaus wird für das Gemeindepräsidium in Bolligen kandidieren. Foto: FDP Bolligen

Nach der Rücktritt der Bolliger Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP), stellt die FDP Bolligen Daniela Freiburghaus als Kandidatin für das Gemeindepräsidium auf. Zuber trat Anfangs November aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Freiburghaus ist aktuell als Gemeinderätin verantwortlich für das Ressort Hochbau. In der vorherigen Legislatur war sie zuständig für die Sicherheit. Eingestiegen in die Bollliger Politik ist sie in der Sozialkommission.

PD/law

