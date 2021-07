Wahlen in Matten b. Interlaken – FDP kandidiert nicht für das Präsidium Die Partei tritt mit vier Kandidierenden zur Wahl in die Exekutive an und unterstützt die SP-Kandidatur für die Nachfolge von Gemeindepräsident Peter Aeschimann.

Die FDP verzichtet auf eine parteiinterne Nachfolge ihres Gemeindepräsidenten Peter Aeschimann. Foto: Hans Urfer

Die FDP verzichtet auf eine Kandidatur für die Nachfolge ihres Mitgliedes Peter Aeschimann im Gemeindepräsidium. Stattdessen unterstützt sie die Parteilose Lisa Randazzo Anneler, die von der SP nominiert wurde. Sie tritt gegen Walter Jorns von der SVP und den Parteilosen Lorenz Müller an. Die Frist für die Eingabe von weiteren Kandidaturen läuft noch bis am 9. August, die Wahl findet am 26. September statt.

Die Delegiertenversammlung der FDP habe die Unterstützung für die derzeitige Gemeindevizepräsidentin Lisa Randazzo Anneler einstimmig beschlossen, teilt die Partei mit. Denn, so ist sie der Meinung: «Lisa Randazzo Anneler bringt alle Voraussetzungen mit, eine erfolgreiche Nachfolge von Peter Aeschimann anzutreten, und wird Matten in allen Belangen gut repräsentieren können.»

Liste mit vier Namen

«Die FDP Matten, bisher komfortabel mit zwei Räten und Gemeindepräsident im Gemeinderat Matten vertreten, weiss, dass diese vorzügliche Position nicht verteidigt werden kann», schreibt die Partei in ihrer Mitteilung. Das betrifft also nicht nur das Gemeindepräsidium, sondern: «Auch das Halten von zwei Gemeinderatssitzen wird durch das breiter werdende Kandidaten- und Parteienangebot als schwierig eingeschätzt.» Bekanntlich nimmt dieses Jahr erstmals auch die GLP Bödeli an den Wahlen teil.

Die Delegiertenversammlung verabschiedete seine Kandidierenden und liefert gemäss Mitteilung «mit dem sehr interessanten und breit aufgestellten Viererticket eine klare Ansage». Dabei handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer.

Sicherheitsvorsteher Olivier Geringer stellt sich zur Wiederwahl. Neu bewerben sich Raphaela Zihlmann als Vertreterin des Jungfreisinns sowie der Architekt Jürg Hiltbrunner und Andrea Zingg, Projektleiterin des Lehrmittelverlages.

aka/pd

