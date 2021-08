Budget Stadt Bern – FDP fordert Stellenabbau und höheres Rentenalter Die Stadtberner FDP kritisiert die Taktik von SP und Grünen in der Spardebatte scharf. Stellenabbau und ein höheres Rentenalter lauten ihre Forderungen. Stefan Schnyder

FDP-Co-Fraktionschefin Vivianne Esseiva will den Gemeinderat zu mehr Sparbemühungen anhalten. Foto: Raphael Moser

Am kommenden Donnerstag nimmt der Berner Stadtrat die Budgetdebatte in Angriff. Es ist ein harter Schlagabtausch zu erwarten. Vergangene Woche haben die SP und die Grünen erste «rote Linien» gezogen. Am Mittwoch hat sich nun die von Vivianne Esseiva und Tom Berger im Co-Präsidium geführte FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Zwar ist die bei den Wahlen von Oktober 2020 auf acht Köpfe zusammengeschrumpfte Fraktion nicht mehr der Machtfaktor, der sie früher einmal war. Aber sie ist immer noch so etwas wie das finanzpolitische Gewissen des Stadtrats.

Ärger über SP und Grüne