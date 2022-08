Nach Fussballspiel in Wettswil am Albis – FCZ-Anhänger attackieren FC-Grasshopper-Sympathisanten im Zug Bei einem Angriff auf FC-Grasshopper-Fans wurden fünf Menschen leicht verletzt, wie die Polizei am Samstagabend bestätigte.

Friedliche FCZ-Fans bei einem Spiel im Letzigrund-Stadion (Symbolbild) IMAGO/Sergio Brunetti

Fünf Verletzte nach einer Attacke von FCZ-Anhängern auf FC-Grasshopper-Sympathisanten nach einem Fussballspiel zwischen dem FC Grasshopper und dem FC Wettswil in Wettswil am Albis. Das ist die Bilanz, die die Kantonspolizei Zürich am Samstagabend zog.

Nach Spielschluss am Albis reisten viele Anhänger des FC Grasshopper mit dem Zug nach Zürich. Im Bahnhof Weihermatt in Urdorf bestiegen plötzlich Anhänger des FC Zürich den eingefahrenen Zug und zogen die Notbremse, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Anschliessend attackierten diese FC-Zürich-Anhänger Sympathisanten des FC Grashopper.

Zugverkehr zeitweise unterbrochen

Wegen des Vorfalls war der Zugsverkehr auf dieser Strecke aus Sicherheitsgründen zeitweise unterbrochen. Ab 20.45 Uhr verkehrten die Züge wieder normal. Die vor Ort eingetroffenen Sicherheitskräfte der Kantonspolizei Zürich brachten zusammen mit ihren Partnerorganisationen die Lage unter Kontrolle. Die fünf verletzten Personen wurden bis zum Eintreffen der Sanität durch die Polizei medizinisch betreut.

Die Kantonspolizei Zürich führte vor Ort umfangreiche Personenkontrollen durch und leitete entsprechende Untersuchungen ein. Der Zug setzte nach rund einer Stunde seine Fahrt zum Hauptbahnhof fort.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.