Interlakner nach dem Aufstieg – FCI sieht optimistisch in die Zukunft Die neue Saison nimmt der FC Interlaken in der 2. Liga in Angriff. Die Freude beim Verein ist gross.

Die 1. Mannschaft des FC Interlaken spielt in der Saison 2020/2021 in der 2. Liga Foto: PD

«Der FC Interlaken steigt auf und spielt in kommender Saison wieder in der 2. Liga», schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. «Die Mannschaft spielte vergangene Saison einen sehr attraktiven Fussball und konnte dadurch viele Spiele dominieren», wird Sportchef René Brandenberger zitiert.

«Aufgrund der aktuellen Corona-Situation musste leider auf eine grosse Aufstiegsfeier verzichtet werden.» Gefeiert wurde nur in kleinem Rahmen, wobei der Hauptsponsor sowie die Co-Sponsoren des Vereins zu einem Apéro und Fototermin mit der ersten Mannschaft eingeladen wurden. «Wir schätzen unsere Sponsoren sehr. Sie sind uns auch während der Zeit in der 3. Liga alle treu geblieben», so Präsident Alessio Bonata. Ganz speziell spricht er dabei auf den Hauptsponsor, die Firma Rexhepi AG, an. Der Inhaber Luli Rexhepi habe immer fest an den FC Interlaken und die Chance auf bessere Zeiten geglaubt und blieb dem Verein weiterhin treu.

Am 14. August geht nun die nächste Saison wieder los. «Wir freuen uns darauf. Haben uns für die Zukunft aber auch hohe Ziele gesetzt», sagt Brandenberger. So will man sich im vorderen Mittelfeld zwischen dem 5. und 8. Rang positionieren. Ausserdem werde beim FCI die Nachwuchsarbeit grossgeschrieben. «Die Juniorentrainerinnen und -trainer haben während der letzen Jahre hervorragende Arbeit geleistet.» Das soll so fortgeführt werden.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.