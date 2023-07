Zwei Spieler kommen – FC Thun verstärkt Offensive wie Mittelfeld Stürmer Ihsan Sacko und Mittelfeldmann Vasilije Janjičić wechseln ins Oberland. Letzter kennt Mauro Lustrinelli aus der U-21-Nationalmannschaft. Nathalie Günter

Zwei Zuzüge beim FC Thun (v.l.): Vasilije Janjičić, Sportchef Dominik Albrecht und Ihsan Sacko. Foto: PD

Der FC Thun hat wie erwartet auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen: Die Berner Oberländer verpflichten Stürmer Ihsan Sacko und Mittelfeldmann Vasilije Janjičić. Dies teilte der Klub am Montagabend mit.

Der 25-jährige Sacko stösst von US Avranches aus dem Championnat National, der dritten französischen Liga, zum FC Thun. Dies mit einem Vertrag über zwei Jahre, mit Option auf ein weiteres. Sacko wurde bei Strassburg ausgebildet und lief in seiner Karriere bereits über 70-mal in den beiden höchsten französischen Spielklassen auf. In der vergangenen Spielzeit erzielte der flexibel einsetzbare und torgefährliche Franzose 12 Tore und 5 Assists für seinen Verein. Sein Marktwert liegt gemäss Transfermarkt.de bei einer halben Million Euro, er führt damit die Thun-interne Rangliste direkt an.

Zürcher fürs Mittelfeld

Mit Vasilije Janjičić wechselt auch ein Mittelfeldspieler ins Berner Oberland. Unter Mauro Lustrinelli spielte er in der Schweizer U-21-Nationalmannschaft. Der 24-Jährige zentrale Spieler wurde beim FC Zürich gross und stand nach einem Abstecher in die Bundesliga zum HSV zuletzt in Slowenien bei NK Celje unter Vertrag. Er überzeugte die Thun-Verantwortlichen während den vergangenen Wochen und erhält einen Vertrag für ein Jahr, mit Option auf zwei Jahre. Er kommt ablösefrei. «Nach einer sportlich schwierigen Saison braucht ‹Vasi› noch etwas Zeit und Spielpraxis», so Sportchef Dominik Albrecht, «wir sind aber überzeugt, dass er das Mittelfeld weiter stabilisieren wird.»

Definitiv nicht mehr beim FC Thun ist wie erwartet Mittelfeldspieler Gabriel Barès, dessen Leihvertrag ausgelaufen ist. Er kehrt zum HSC Montpellier zurück.

Nathalie Günter betreute für Sport-Extra das Thema FC Thun und tickerte gelegentlich. Weiter war sie knapp sechs Jahre Tagesleiterin und Redaktorin beim Berner Oberländer. Sie kümmerte sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter, betreute das Gebiet Oberhasli sowie das Thema Greenfield Festival. Mehr Infos @nathalieguenter

