Super League – FC Thun verliert Barrage-Hinspiel gegen Vaduz Der FC Thun verliert am Freitagabend in Lichtenstein das erste Barrage-Spiel 0:2. Der erste Abstieg seit 2008 ist so nah wie nie. sis

Nicola Sutter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen nach der Niederlage gegen Vaduz. Bild: Keystone

Der FC Thun ist in der Barrage gegen Vaduz arg in Rücklage geraten. Der Super-League-Club verlor das Hinspiel im Rheinpark Stadion in Liechtenstein 0:2. Der Coup des Challenge-League-Clubs war der Lohn für einen aggressiven, bissigen Auftritt.

Die Mannschaft von Mario Frick zeigte keinen Respekt vor dem Oberklassigen, störte früh und kam zu zahlreichen Möglichkeiten. Nach 40 Minuten scheiterte Tunahan Cicek noch an Thun-Goalie Faivre, wenig später erzielte der Stürmer die umjubelte Führung. Wer in der Folge auf eine Thuner Reaktion wartete, sah sich getäuscht. Vaduz blieb spielbestimmend und baute die Führung nach einer knappen Stunde durch Manuel Sutter aus.

Sinnbildlich für die Thuner Harmlosigkeit: Topskorer Ridge Munsy, der nach 74 Minuten zur ersten Möglichkeit kam und deutlich drüber schoss. Damit ist der Druck für die Thuner vor dem Rückspiel am Montag so hoch wie nie und der erste Abstieg seit 2008 so nah wie nie. (sis)

Vaduz – Thun 2:0 (1:0)

1000 Zuschauer. – SR Bieri. – Tore: 45. Cicek (Sutter) 1:0. 58. Manuel Sutter 2:0.

Vaduz: Ospelt (28. Büchel); Rahimi, Schmid, Simani; Dorn, Lüchinger (63. Gasser), Wieser, Schwizer; Cicek; Coulibaly (57. Milinceanu), Manuel Sutter.

Thun: Faivre; Glarner (78. Breitenmoser), Havenaar (46. Nicola Sutter), Stillhart, Hefti; Fatkic (78. Bertone); Tosetti, Hasler; Karlen (46. Castroman); Rapp (74. Bandé), Munsy.

Bemerkungen: Vaduz ohne Gajic (verletzt). Thun ohne Kablan und Salanovic (beide verletzt). 28. Ospelt verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 45. Cicek (übertriebener Torjubel). 60. Tosetti (Foul). 90. Wieser (Foul).