Spieler positiv getestet – FC Thun muss in Quarantäne Weil ein Spieler des FC Thun positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss die Mannschaft bis am 30. Juli in Quarantäne. Der Saisonstart wird verschoben.

Wegen eines Coronafalls in der Mannschaft muss der Saisonstart nun verschoben werden. Auf dem Bild: Spieler des FC Thun beim Trainingsstart am 22. Juni. Foto: Raphael Moser

Als ein Spieler des FC Thun leichte Krankheitssymptome zeigte, unterzog er sich einem Coronatest. Weil dieser positiv ausfiel, musste er auf Anordnung der Behörden des Kantons Bern in Isolation. Aus Datenschutzgründen gibt der Club keine weiteren Details zum betroffenen Akteur bekannt.

Dies hat aber weitreichende Folgen für die Oberländer: Die weiteren Personen im Umfeld der 1. Mannschaft müssen ab sofort bis maximal am 30. Juli in Quarantäne, wie der Club am Donnerstagmorgen mitteilt. Ausgenommen sind lediglich vollständig Geimpfte und Genesene. Mit ganz wenigen Ausnahmen sei fast die ganze Mannschaft von der Quarantäne betroffen, präzisiert Matthias Fuchser, Medienverantwortlicher des FC Thun. Er sagt, dass eine Vielzahl erst einmal geimpft gewesen sei. Der Termin für den zweiten Piks war eigentlich für den kommenden Montag angesetzt.

Da dem FC Thun damit für das erste Meisterschaftsspiel gegen Yverdon-Sport nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen, wird die Partie, die eigentlich auf Freitagabend angesetzt war, verschoben. Das neue Datum ist noch nicht bekannt. Verkaufte Einzeltickets würden ihre Gültigkeit behalten.

Da die Quarantäne maximal bis am 30. Juli dauert, ist noch unklar, ob dies Auswirkungen auf das Auswärtsspiel am 31. Juli in Kriens hat. Auch der Saisonstart der Innerschweizer musste aufgrund von drei positiv getesteten Spielern bereits verschoben werden.

«Wir müssen nun einfach flexibel bleiben», sagt Vereinspräsident Andres Gerber und ergänzt, dass sich der FC Thun aus den letzten Monaten ja vieles gewohnt sei. «Natürlich ist es schade, dass sich der Start verzögert. Aber davon lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen und machen das Beste draus.» Er hoffe, dass sein Club spätestens in zwei Wochen die erste Partie dieser Saison bestreiten könne. Dann würde der FC Aarau in der Stockhorn-Arena gastieren.

