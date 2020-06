Fussball ohne Zuschauer – FC Thun lanciert das Stadion-Shirt Ein spezielles T-Shirt soll die Fans bei Geisterspielen vertreten – und so im Stadion für Farbe sorgen. Michael Gurtner

Der FC Thun lanciert ein spezielles Stadion-Shirt für die Geisterspiele. Foto: PD

Keine Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion? Das kann ganz schön trostlos aussehen. Kann – muss aber nicht. Wenn der FC Thun am 23. Juni gegen die Young Boys zum ersten Geister-Heimspiel der wieder aufgenommenen Super-League-Meisterschaft antritt, sollen die Ränge in der Stockhorn-Arena nicht ganz leer bleiben. Wie das funktionieren soll? Mit dem speziellen Stadtion-Shirt, das jetzt lanciert wird.

«Da du den FC Thun Berner Oberland zurzeit leider nicht selber in der Stockhorn Arena unterstützten darfst, platzieren wir einen Stellvertreter für dich», schreibt der Club in einer Medienmitteilung. «Ein T-Shirt, das im Stadion bleibt, bis auch du die Spiele wieder live besuchen darfst.» Wind und Wetter machen das gute Stück laut Mitteilung «zu einem echten Unikat». In einem Videoclip erklären Stadtpräsident Raphael Lanz, Nati-Spielerin Ana-Maria Crnogorcevic und Renato Bulfon, Präsident des Club 1898, wie die Fans zu einem Shirt kommen. Mit dem Leibchen sollen die Fans doch ein Stück weit dabei sein, wenn der FC Thun seine «Mission Liga-Erhalt» wieder aufnimmt.

Laut Mitteilung komplettieren eine Saisonkartenaktion und eine Ticketgutschein-Kampagne das Projekt «Sommer 2020». Wer jetzt seine Saisonkarte 2020/2021 kauft oder verlängert, erhält eine offizielle Saisonkarten-Flagge. Für all jene, die das bis am 30. Juni tun, gibt es ein Stadion-Shirt und einen 100-Franken-Gutschein für den FC-Thun-Ticketshop dazu. Die neuen Ticketgutscheine sind zudem für einen frei wählbaren Betrag bis 500 Franken erhältlich – mit 10 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis.