Zuzug aus Montpellier – FC Thun holt U-21-Nationalspieler Gabriel Barès Der Mittelfeldspieler Gabriel Barès wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom HSC Montpellier ins Oberland. Zudem erhält der 20-jährige Steffisburger Simon Loosli einen Jungprofivertrag.

Gabriel Barès, hier im Trikot der U-21-Nationalmannschaft, könnte schon am Freitag für den FC Thun auflaufen. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Es ist ein junger Spieler mit Potenzial geworden, der in die Strategie passt: U-21-Nationalspieler Gabriel Barès wechselt per sofort und leihweise vom HSC Montpellier für ein Jahr zum FC Thun , teilt der Verein am Mittwoch mit. Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des FC Lausanne-Sport und avancierte dort in der Saison 2020/21 zum Stammspieler. Im Januar 2022 wechselte er nach 47 Einsätzen in der Super League ins Ausland zum Ligue-1-Club HSC Montpellier, wo er zuletzt für die zweite Mannschaft spielte.

Barès spielte in der U-21-Nationalmannschaft unter Mauro Lustrinelli. «Gabriel ist ein polyvalenter Mittelfeldspieler, der sowohl im defensiven wie auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann. Er ist technisch stark, verfügt über eine hohe Spielintelligenz und kennt unsere Spielprinzipien in Thun bereits von der U-21-Nationalmannschaft her», wird der Thun-Trainer zitiert.

Und Sportchef Dominik Albrecht ergänzt: «Aufgrund der Kadersituation und des Spielsystems war klar, dass wir im Mittelfeld noch aktiv werden wollten. Mit Gabriel konnten wir nun einen Spieler mit grossem Potential verpflichten». Barès trainiert am Mittwoch erstmals mit der 1. Mannschaft und ist voraussichtlich am Freitag beim Auswärtsspiel gegen Yverdon-Sport bereits spielberechtigt.

Jungprofivertrag für Loosli

Einen Vertrag beim FC Thun erhält auch Simon Loosli. Der 20-jährige Steffisburger, er trainiert seit März mit der 1. Mannschaft, kriegt einen einjährigen Vertrag als Jungprofi. Somit gehört er weiterhin dem Kader der U-21 an, trainiert künftig regelmässig mit der 1. Mannschaft mit.

pd/ngg

