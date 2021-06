Vertrag über zwei Jahre – FC Thun holt neuen Aussenverteidiger Vom FC Vaduz stösst Pius Dorn zu den Oberländern. Er soll die Lücke füllen, die der Abgang von Chris Kablan und Sven Joss’ Rücktritt hinterlassen haben.

Pius Dorn (links, gegen Basels Valentin Stocker) wechselt von Super-League-Absteiger Vaduz zum künftigen Ligakonkurrenten Thun. Foto: Christian Merz (Keystone)

Der FC Thun schliesst eine Planstelle auf der Position des Aussenverteidigers: Wie der Verein am Dienstag mitteilt, stösst Pius Dorn vom FC Vaduz zu den Oberländern. Der 24-jährige Deutsche spielte seit 2019 bei den Liechtensteinern und bestritt in der vergangenen Saison 35 Meisterschaftsspiele. Den Abstieg in die Challenge League konnte aber auch er nicht verhindern.

Nun hat er beim künftigen Ligakonkurrenten einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Thun-Trainer Carlos Bernegger freut sich gemäss Medienmitteilung auf Dorns Vielseitigkeit und Spielintelligenz. Pius Dorn wird das Training per sofort aufnehmen und soll die Lücke schliessen, die nach dem Rücktritt von Sven Joss und dem Abgang von Chris Kablan entstanden ist.

Ausbildung beim SC Freiburg

Dorn stammt aus Freiburg im Breisgau und durchlief dort beim heutigen Bundesligaverein SC Freiburg alle Jugendabteilungen. Dann folgte sein erstes Engagement im Ausland beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau, von wo aus er 2019 zum FC Vaduz wechselte. Mit den Liechtensteinern schaffte er 2020 den Aufstieg in die Super League. Ein Kunststück, dass die Thuner mit ihm nur zu gerne wiederholen würden.

mb

