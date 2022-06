Erfolg in der Fairplay-Trophy – FC Sternenberg hofft dank Fairplay auf das grosse Los im Cup Das 4. Liga-Team des FC Sternenberg darf wegen einem Spitzenplatz in der schweizweiten Fairplay-Trophy in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups starten.

Was für eine Ehre, was für eine Chance! Der Viertligist FC Sternenberg qualifiziert sich via Fairplay-Trophy der Suva der Saison 2021/22 für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups.

Der FC Sternenberg sei extrem stolz darauf. «Fairplay ist in unserem Klub eine Philosophie, welche auf und neben dem Platz gelebt wird. Der faire und respektvolle Umgang ist im ganzen Verein eine Selbstverständlichkeit», lässt sich der Fussballklub in der Medienmitteilung von der Swiss Football League zitieren. Punktemässig liegt Sternenberg in der Fairplay-Trophy in der beendeten Saison zwar hinter dem FC Lausanne-Sport.

Dabei handelt es sich aber nicht um den Challenge League-Verein, sondern um dessen Breitenfussballabteilung mit zwei aktiven Frauenteams, zwei Seniorenteams und den Juniorenteam. Da Lausanne-Sport kein aktives Männerteam führt, qualifiziert sich der zweitplatzierte FC Sternenberg via Fairplay Trophy für den Schweizer Cup.

Spychers Juniorenverein

Damit könnte der FC Sternenberg im Herbst im Cup je nach Losglück auf einen alten Bekannten treffen. Sternenberg war der erste Juniorenverein von Christoph Spycher, dem heutigen VR-Delegierten Sport bei YB. Spycher spielte zwischen 1986 und 1992 beim FC Sternenberg, der sein Einzugsgebiet im oberen Gemeindeteil von Köniz hat.

Aktuell spielt die erste Mannschaft von Sternenberg in der 4. Liga. Und im Herbst nun also in der ersten Runde des Schweizer Cups, in der zu den theoretisch möglichen Gegnern auch YB gehört.





Die 1. Hauptrunde im Schweizer Cup der Männer wird am5. Juli ausgelost. Die 32 Partien werden zwischen dem 19. und 21. August 2022 ausgetragen. Nebst den 19 Klubs aus der Swiss Football League (ohne den FC Vaduz) sind 18 Klubs aus der Ersten Liga, 26 aus der Amateur Liga sowie der Sieger der SUVA Fairplay-Trophy (nun eben Sternenberg) im Wettbewerb.

Aus dem Kanton Bern sind nebst Sternenberg, YB und Thun auch der FC Breitenrain, der FC Köniz, der FC Bosporus und der FC Goldstern in der 1. Hauptrunde mit dabei.



