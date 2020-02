2.-Ligafussball – FC Bern holt Topskorer Da Silva zurück Der FC Bern 1894 stemmt sich gegen den Abstieg in die 3. Liga. Die Hoffnungen ruhen dabei auch auf Rückkehrer Rui Manuel Da Silva, der in der letzten Saison satte 28 Tore für den Neufeldclub geschossen hatte. Adrian Lüpold

Knipser Rui Manuel Da Silva weiss bei jeder Wetterbedingung, wo das gegnerische Tor steht. Er soll helfen, den FC Bern vor dem Abstieg zu bewahren. Stefan Wermuth

Es war eine schwierige erste Saisonhälfte für den Traditionsclub FC Bern 1894. Trotz diverser beherzter Auftritte in der 2. Liga regional resultierten aus 11 Partien nur zwei Siege (bei neun Niederlagen). Mangelndes Wettkampfglück, eine nicht immer sattelfeste Abwehr und mitunter fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor kosteten regelmässig wichtige Punkte, was die Berner schon in einem frühen Stadium der Saison in den Abstiegsstrudel verwickelte.

Die Relegation und der Fall in die Anonymität in die 3. Liga droht, denn nach dem Ende der Vorrunde liegt der FC Bern von 12 Mannschaften auf Rang 11, vier Zähler hinter dem rettenden Ufer.

«Die Stimmung ist top»

Doch die Zuversicht, in den restlichen 11 Runden eine Aufholjagd zu starten und den Abstieg noch abzuwenden, ist gross. Und die Hoffnung trägt einen Namen. Den Verantwortlichen des FCB ist es nämlich gelungen, mit Rui Manuel Da Silva den letztjährigen Topskorer der 2. Liga regional aufs Neufeld zurückzuholen.

Satte 28 Tore hatte der schnelle, technisch starke Portugiese letzte Saison im Dress der Berner erzielt und sie damals auf Rang 3 geschossen. Nach vielen Angeboten auch aus höheren Ligen entschied sich der Bruder von Fussballprofi Nuno Da Silva (derzeit vom FC Thun an den FC Winterthur ausgeliehen) im letzten Sommer zu einem Wechsel zu Ligakonkurrent Bosporus, für den er in der Vorrunde 9 Treffer gebucht hatte.

Seit gut zwei Wochen trainiert Da Silva nun wieder bei seiner alten Liebe auf dem Neufeld, wo er sich sogleich wieder pudelwohl fühlt. «Ich bin überrascht, wie gut die Atmosphäre in der Garderobe und generell im Team ist. Es kommt mir vor, als wäre der FC Bern auf Platz 1, die Stimmung ist top», sagt der Rückkehrer und fügt an: «Das fühlt sich ganz besonders an.»

Auch Tiago Da Silva kehrt zurück

Der wirblige Stürmer ist überzeugt, dass der FC Bern den Ligaerhalt schaffen wird: «Wir machen alles, um in der Liga zu bleiben, damit wir dann in der nächsten Saison in der 2. Liga wieder richtig angreifen können», sagt der 24-jährige Da Silva.

Offensive Unterstützung wird der Portugiese in der Rückrunde übrigens von Namensvetter Tiago Da Silva erhalten. Der 24-jährige Flügelspieler kehrt nach einem halben Jahr beim FC Prishtina ebenfalls zum FC Bern zurück, wo er in der Offensive Nadir Canoci ersetzen könnte. Der Italo-Berner Canoci, in der Vorrunde mit 11 Treffer bester Torschütze des FCB, wechselte in der Winterpause hingegen zum Leader der 2. Liga regional, dem FC Muri-Gümligen. Die Rückrunde in der 2. Liga regional startet am 28. März 2020.